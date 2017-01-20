Луиз Адриану: "Будем добиваться титулов со "Спартаком"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью "СЭ" отметил, что времени на раскачку в новой команде у него не будет. По словам бразильца, он постарается использовать свои шансы.

– С Луческу вы стали 6-кратным чемпионом Украины, выигрывали клубный чемпионат мира с "Интернасионалом", Кубок УЕФА с "Шахтером", Суперкубок Италии с "Миланом". У большинства игроков "Спартака" нет опыта чемпионства. Вам не говорили, что психология победителя стала одной из главных причин вашего приглашения в "Спартак"?

– Конечно, это важный момент. Но думаю, что ребята не будут отставать от меня. Да, у меня большой победный опыт, однако здесь собрались футболисты, голодные до побед. И мы будем использовать те шансы, которые нам представляются. В том числе благодаря тому, как мы сами играем. Будем добиваться титулов со "Спартаком"!

– Понимаете, что "Спартак" – это не "Шахтер", где два года терпеливо ждали вашей адаптации, и надо будет начинать забивать голы сразу? Не может ли это вас морально закрепостить?

– Действительно, в "Шахтере" мне давали время, в "Спартаке" этого времени на раскачку не будет. Прекрасно это осознаю. (Игорь РАБИНЕР)

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