Луиш Нету: "В "Зените" счастлив, но хочу однажды оказаться в одном из топ-клубов Португалии"

Защитник "Зенита" Луиш Нету отметил, что всем доволен в петербургском клубе. При этом он не стал отрицать, что готов вернуться в Португалию в один из трех крупнейших клубов.

– У меня стабильная ситуация, есть контракт на два года с "Зенитом", – цитирует Notícias ao Minuto Нету. – Не думаю о будущем, потому что положение дел спокойное. Конечно, всегда есть цель оказаться в одном из трех ведущих клубов Португалии. Но я не могу жаловаться: играю в большом клубе, где счастлив.

Участие в Кубке конфедераций в России – это нечто особенное. Россия создала большую инфраструктуру, города, в которых пройдут матчи, очень развиты. Было бы здорово сыграть за Португалию в стране, за клуб из которой я выступаю. Но еще более яркие чувства вызывает сама игра за сборную.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии