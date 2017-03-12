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Луиш Нету: "Судьи разговаривают словно короли и очень невежливо"

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Защитник "Зенита" Луиш Нету в интервью клубной пресс-службе раскритиковал судейство после матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1). Также португалец подчеркнул, что гол, забитый с его участием и отмененный арбитрами, был забит по правилам.

 
Сегодня. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 1:0. Арбитр Евгений ТУРБИН и зенитовцы ЖУЛИАНУ, МАУРИСИУ и Доменико КРИШИТО (справа налево).День Турбина. Виноват ли арбитр в поражении "Зенита" от "Амкара"?

Луиш, вы стали непосредственным участником эпизода с первым незасчитанным мячом. Что произошло в той ситуации?

– Я оказался прямо в воротах, за лицевой линией, и попытался не касаться мяча в том эпизоде, поскольку думал, что нахожусь в офсайде. Все произошло настолько быстро, что когда я подпрыгнул, мяч ударился в меня. Думаю, это был чистый гол.

– Многие сейчас обсуждают спорные судейские решения – этот мяч и пенальти на Дзюбе. Что думаете об этом?

– Можно увидеть одно-два странных решения за матч, но сегодня мы наблюдали свистки только в одну сторону. Мы видели много ошибок, как в эпизоде с Дзюбой, когда голкипер ввел мяч в игру, и Артем забил. Вратарь хозяев затягивал время, и арбитр дал ему желтую только в первом тайме. Иногда судьи принимают странные решения. Хорошо, мы – сильная команда, фаворит, но заслуживаем уважения.

Они разговаривают с нами, словно короли, парни, у которых все под контролем, и очень невежливо. Да, "Зенит" – большая команда, которую каждый хочет победить, но у всего есть границы. Я иностранец, провел здесь несколько лет, хорошо знаю чемпионат, и я это чувствую. С такой командой, как "Зенит", так обращаться нельзя.

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Повлияли ли решения арбитра Евгения Турбина на исход матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит"?
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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-03-12-luish-netu-vse-proizoshlo-bystro-no-dumayu-chto-my-zabili-chistyy-gol.htm

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Константин Срулевич Наумов

> С такой командой, как "Зенит", так обращаться нельзя. ///// Питерцы привыкли, что все судьи им коньячку наливают в подтрибунном помещении перед выходом на поле для снятия стресса - а тут впервые в чемпионате попали на честную бригаду арбитров.

19:43

alur66

Питерские как обычно-игры нет-но во всем виноват судья. А к зеркалу подойти и на себя посмотреть.

19:41

Der schwein

Португезы все такие:)

19:40

ЦСКАнавсегда

нету еще про лимит забыл сказать

19:38

waleriy

Плакса.

19:38

waleriy

Он думает.

19:36

П_о_в_а_р

Точно. Кришито, помнится, и Дзюба так вот уважительно, мол "товарищ судья, вы не правы", а он так не вежливо им...))

19:36

delacrua

вот вам и ответ. сам говорит, что думал, что был в офсайде. и тут же гол забит верно. игрочишка

19:34

Obl2007

Как приятно читать питерские сказки и рыдания ! Прямо бальзам на израненную душу ))))

19:33

krabovyj

Вся ваша гопкомпания называется НЕТУ ....и быть не может !

19:33

bond1951

нету а кем ты себя возомнил пуп ..... чего.....

19:32

zenit08

"С такой командой, как "Зенит", так обращаться нельзя." А с другими можно?

19:31

Obl2007

Еще один зарыдал .... С зенитом так нельзя ! А с другими командами не только можно но и нужно !))))

19:30

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