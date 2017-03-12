Луиш Нету: "Судьи разговаривают словно короли и очень невежливо"

Защитник "Зенита" Луиш Нету в интервью клубной пресс-службе раскритиковал судейство после матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1). Также португалец подчеркнул, что гол, забитый с его участием и отмененный арбитрами, был забит по правилам.
– Луиш, вы стали непосредственным участником эпизода с первым незасчитанным мячом. Что произошло в той ситуации?
– Я оказался прямо в воротах, за лицевой линией, и попытался не касаться мяча в том эпизоде, поскольку думал, что нахожусь в офсайде. Все произошло настолько быстро, что когда я подпрыгнул, мяч ударился в меня. Думаю, это был чистый гол.
– Многие сейчас обсуждают спорные судейские решения – этот мяч и пенальти на Дзюбе. Что думаете об этом?
– Можно увидеть одно-два странных решения за матч, но сегодня мы наблюдали свистки только в одну сторону. Мы видели много ошибок, как в эпизоде с Дзюбой, когда голкипер ввел мяч в игру, и Артем забил. Вратарь хозяев затягивал время, и арбитр дал ему желтую только в первом тайме. Иногда судьи принимают странные решения. Хорошо, мы – сильная команда, фаворит, но заслуживаем уважения.
Они разговаривают с нами, словно короли, парни, у которых все под контролем, и очень невежливо. Да, "Зенит" – большая команда, которую каждый хочет победить, но у всего есть границы. Я иностранец, провел здесь несколько лет, хорошо знаю чемпионат, и я это чувствую. С такой командой, как "Зенит", так обращаться нельзя.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-03-12-luish-netu-vse-proizoshlo-bystro-no-dumayu-chto-my-zabili-chistyy-gol.htm
Константин Срулевич Наумов
> С такой командой, как "Зенит", так обращаться нельзя. ///// Питерцы привыкли, что все судьи им коньячку наливают в подтрибунном помещении перед выходом на поле для снятия стресса - а тут впервые в чемпионате попали на честную бригаду арбитров.
19:43
alur66
Питерские как обычно-игры нет-но во всем виноват судья. А к зеркалу подойти и на себя посмотреть.
19:41
Der schwein
Португезы все такие:)
19:40
ЦСКАнавсегда
нету еще про лимит забыл сказать
19:38
waleriy
Плакса.
19:38
waleriy
Он думает.
19:36
П_о_в_а_р
Точно. Кришито, помнится, и Дзюба так вот уважительно, мол "товарищ судья, вы не правы", а он так не вежливо им...))
19:36
delacrua
вот вам и ответ. сам говорит, что думал, что был в офсайде. и тут же гол забит верно. игрочишка
19:34
Obl2007
Как приятно читать питерские сказки и рыдания ! Прямо бальзам на израненную душу ))))
19:33
krabovyj
Вся ваша гопкомпания называется НЕТУ ....и быть не может !
19:33
bond1951
нету а кем ты себя возомнил пуп ..... чего.....
19:32
zenit08
"С такой командой, как "Зенит", так обращаться нельзя." А с другими можно?
19:31
Obl2007
Еще один зарыдал .... С зенитом так нельзя ! А с другими командами не только можно но и нужно !))))
19:30