Луиш Нету: "Судьи разговаривают словно короли и очень невежливо"

Защитник "Зенита" Луиш Нету в интервью клубной пресс-службе раскритиковал судейство после матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1). Также португалец подчеркнул, что гол, забитый с его участием и отмененный арбитрами, был забит по правилам.

– Луиш, вы стали непосредственным участником эпизода с первым незасчитанным мячом. Что произошло в той ситуации?

– Я оказался прямо в воротах, за лицевой линией, и попытался не касаться мяча в том эпизоде, поскольку думал, что нахожусь в офсайде. Все произошло настолько быстро, что когда я подпрыгнул, мяч ударился в меня. Думаю, это был чистый гол.

– Многие сейчас обсуждают спорные судейские решения – этот мяч и пенальти на Дзюбе. Что думаете об этом?

– Можно увидеть одно-два странных решения за матч, но сегодня мы наблюдали свистки только в одну сторону. Мы видели много ошибок, как в эпизоде с Дзюбой, когда голкипер ввел мяч в игру, и Артем забил. Вратарь хозяев затягивал время, и арбитр дал ему желтую только в первом тайме. Иногда судьи принимают странные решения. Хорошо, мы – сильная команда, фаворит, но заслуживаем уважения.

Они разговаривают с нами, словно короли, парни, у которых все под контролем, и очень невежливо. Да, "Зенит" – большая команда, которую каждый хочет победить, но у всего есть границы. Я иностранец, провел здесь несколько лет, хорошо знаю чемпионат, и я это чувствую. С такой командой, как "Зенит", так обращаться нельзя.