Лучшие в сезоне: игрок – Глушаков, тренер – Каррера, арбитр – Безбородов. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лучшие в сезоне: игрок – Глушаков, тренер – Каррера, арбитр – Безбородов

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По информации "СЭ", сегодня исполком РФС должен утвердить лучших в сезоне-2016/17 по ряду номинаций.

Так, по официально не подтвержденной информации, лучшим арбитром будет назван Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), лучшим тренером сезона – Массимо Каррера ("Спартак"), а лучшим футболистом – капитан красно-белых Денис Глушаков. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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wedes

Смолов - лучший.

16:46

Келофин

Правильный выбор! Наш Глушак-лучший!!! А тренер вообще без альтернатив! (ну если только Луческу сам себя выдвинет)))

16:39

merniloskut

Да, забыл добавить, - необходимо обменять бизнес Порошенко в России, на бизнес Гинера на Украине. Тем самым там решат проблемы с жильём для приезжих африканцев, а здесь канюшня подсластит своё сено с опилками!)))

16:23

баламошка

Арбитр - Вилков, тренер - Луческу, игрок - Кокорин.

16:22

marksan

Хохот в студии! Кроме Карреры!

16:18

mikeV

Лучшего арбитра тоже Спартак выбирал?

15:59