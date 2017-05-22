Лучшие в сезоне: игрок – Глушаков, тренер – Каррера, арбитр – Безбородов

По информации "СЭ", сегодня исполком РФС должен утвердить лучших в сезоне-2016/17 по ряду номинаций.
Так, по официально не подтвержденной информации, лучшим арбитром будет назван Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), лучшим тренером сезона – Массимо Каррера ("Спартак"), а лучшим футболистом – капитан красно-белых Денис Глушаков. (Сергей ЕГОРОВ)
wedes
Смолов - лучший.
16:46
Келофин
Правильный выбор! Наш Глушак-лучший!!! А тренер вообще без альтернатив! (ну если только Луческу сам себя выдвинет)))
16:39
merniloskut
Да, забыл добавить, - необходимо обменять бизнес Порошенко в России, на бизнес Гинера на Украине. Тем самым там решат проблемы с жильём для приезжих африканцев, а здесь канюшня подсластит своё сено с опилками!)))
16:23
баламошка
Арбитр - Вилков, тренер - Луческу, игрок - Кокорин.
16:22
marksan
Хохот в студии! Кроме Карреры!
16:18
mikeV
Лучшего арбитра тоже Спартак выбирал?
15:59