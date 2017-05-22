Лучшие в сезоне: игрок – Глушаков, тренер – Каррера, арбитр – Безбородов

По информации "СЭ", сегодня исполком РФС должен утвердить лучших в сезоне-2016/17 по ряду номинаций.

Так, по официально не подтвержденной информации, лучшим арбитром будет назван Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), лучшим тренером сезона – Массимо Каррера ("Спартак"), а лучшим футболистом – капитан красно-белых Денис Глушаков. (Сергей ЕГОРОВ)