Луческу взял на матч с "Уралом" 20 игроков

"Зенит" сегодня днем отправился в Екатеринбург, где 16 октября состоится матч 10-го тура премьер-лиги против "Урала", сообщает пресс-служба питерского клуба. Поединок начнется в 14.00 по московскому времени. Главный тренер команды Мирча Луческу взял на игру 20 футболистов:

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов;

защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Доменико Кришито, Евгений Чернов;

полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак, Олег Шатов;

нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.