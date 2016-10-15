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Луческу взял на матч с "Уралом" 20 игроков

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"Зенит" сегодня днем отправился в Екатеринбург, где 16 октября состоится матч 10-го тура премьер-лиги против "Урала", сообщает пресс-служба питерского клуба. Поединок начнется в 14.00 по московскому времени. Главный тренер команды Мирча Луческу взял на игру 20 футболистов:

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов;

защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Доменико Кришито, Евгений Чернов;

полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак, Олег Шатов;

нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/15/zenit-otpravilsya-v-ekaterinburg/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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