Луческу принес извинения журналистам за резкое высказывание

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу извинился перед журналистами за высказывание после матча 29-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0). Напомним, что уходя с пресс-конференции специалист назвал журналистов stupid people – глупыми.

– В первую очередь, хочу извиниться за случай, который произошел после матча с "Краснодаром", – сказал Луческу. – Мое высказывание ни в коем случае не было адресовано тем, кто постоянно с нами, постоянно приходят на открытые тренировки "Зенита". Где бы я ни работал, у меня всегда были невероятно хорошие отношения со всеми журналистами. К сожалению, здесь оказалась группа людей, которая с моего первого дня в "Зените" почему стала относиться ко мне предвзято.

Я 40 лет работаю тренером без пауз. Не знаю, есть ли еще такие тренеры. И никаких инцидентов меня не было. Вся моя жизнь связана с футболом. Мой опыт позволяет мне иногда высказываться и анализировать те ситуации, которые происходят в футболе. Если я о чем-то говорю, то делаю это аргументировано. Хочется, чтобы и люди, которые задают вопросы и атакуют меня, сначала тоже анализировали ситуацию. И мои слова, уже сказанные. Нет журналистов, которые могли бы закрыть мне рот и не позволить мне говорить, высказывать свое мнение, обсуждать решения других людей. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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