19:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Луческу был недоволен Кокориным

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сразу по окончании первого тайма гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Краснодара" эмоционально предъявил претензии нападающему Александру Кокорину. Румынский специалист на повышенных тонах высказывал свое недовольство касаемо одного из игровых эпизодов перед перерывом.

Кокорин прошел мимо наставника питерской команды. Взмахнув рукой, форвард проследовал в подтрибунное помещение.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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