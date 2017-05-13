Лоськов выйдет в основе и будет заменен в первом тайме

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов выйдет в стартовом составе на матч с "Оренбургом" в рамках 28-го тура чемпионата России. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин принял решение выпустить Лоськова в стартовом составе, чтобы не допускать форс-мажора, связанного с этой акцией.

Лоськов выйдет на то время, на которое посчитает необходимым Семин. По всей видимости, футболист проведет на поле около 10-15 минут. В пресс-службе "Локо" подтвердили участие Лоськова в этом матче, однако от подробностей воздержались. Кроме того, клуб рекомендовал болельщикам приехать на стадион заранее, чтобы не опоздать к главному событию.

Лоськов начал занятия в общей группе с марта, но это носило периодический характер – в основном Дмитрий занимался с тренером по ОФП Сергеем Алексеевым.

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