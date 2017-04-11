Лоренсо Мельгарехо: "Вряд ли от моей оценки работа арбитров станет легче"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в интервью "СЭ" отметил, что не готов оценивать российских арбитров. По словам форварда, у них сложная работа и от его слов ничего не изменится.

– Как думаете, Мельгарехо может выйти не вместо, а вместе с Зе Луишем и Луизом Адриану?

– Хороший вопрос! У меня есть свое мнение, но оно в данном случае мало на что влияет. Давайте спросим об этом Карреру.

– В этом сезоне много говорят о судействе. Вас устраивает работа арбитров?

– Она у них сложная, и от моей оценки вряд ли станет легче. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Лоренсо Мельгарехо