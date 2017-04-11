Лоренсо Мельгарехо: "Со "Спартаком" я шаг за шагом приближаюсь к своей заветной цели - чемпионству"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в интервью "СЭ" отметил, что команда чувствует приближение чемпионства и поэтому настраивается на каждый матч как на финал. По его словам, у красно-белых сейчас правильный настрой на борьбу за первое место.

– Команда чувствует, что титул все ближе?

– Чувствует, именно поэтому и настраивается на каждый следующий матч как на финал. Расслабляться нельзя, но мы и не будем. Я поиграл в разных командах, везде были свои ситуации и обстановка. Могу сказать, что у "Спартака" сейчас очень правильный настрой.

– Вы сказали, что вашей мотивации хватает и на пять минут. А что именно вас мотивирует?

– Я нахожусь в величайшем клубе России, решаю вместе с ним историческую задачу, шаг за шагом приближаюсь к заветной цели. Моя главная мотивация – стать чемпионом со "Спартаком". Разве этого недостаточно? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Лоренсо Мельгарехо