Лоренсо Мельгарехо: "Настоящее мучение - наблюдать за играми со скамейки запасных"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в интервью официальному сайту клуба признался, что ему тяжело оставаться в запасе в большинстве матчей команды. Также он отметил, что самым сложным матчем для него стал поединок с "Ростовом".

– В нынешнем сезоне вы выходили на поле в стартовом составе в двух матчах "Спартака"…

– Конечно, настоящее мучение – наблюдать за играми со скамейки запасных. Утешаешь себя мыслями о том, что скоро тренер сделает замену и ты окажешься на поле. Знаете, инстинктивно во время поединка всегда ощущаю себя, как будто нахожусь на газоне вместе с партнерами. Хочется устремиться за мячом, открыться, отдать пас… Получается, проживаю матч полностью. Понимаю, что только упорная работа на тренировках может "открыть дорогу" в основу, поэтому выкладываюсь на занятиях по полной и жду своего шанса.

– Он представился вам в матче с "Уралом". Вы забили красивый мяч.

– Гол и правда получился неплохим. Давайте разберем эпизод. Все решения в нем принимались оперативно. Прошла быстрая, размашистая комбинация: последовала диагональная передача от Ромулу к линии чужой штрафной. Я сместился к мячу, аккуратно принял его и нанес удар сквозь руки вратарю. Приятно вспомнить!

– Какая игра в нынешнем сезоне стала для вас самой сложной?

– Сразу приходит в голову матч с "Ростовом". Тогда нам действительно пришлось потрудиться. Сначала обливались горячим потом: приходилось носиться по полю, закрывать свободные зоны, чтобы "Ростов" не мог проводить контратаки. Мы пытались забить. Когда это получилось, показалось, что играть стало легче. Но на самом деле это была иллюзия! Ростовчане вскоре остались в меньшинстве и стали от этого еще более опасными. В концовке встречи мы едва не пропустили. Холодный пот выступал на лбу. Вспоминаю последние минуты того поединка… До сих пор жутко!