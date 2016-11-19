Лоренсо Мельгарехо: "Лучше оберегать лидерство, чем отвечать за неоправданные ожидания фанатов"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо считает, что его команде будет непросто в предстоящем матче премьер-лиги с "Амкаром". Он подчеркнул в интервью официальному сайту красно-белых, что лидерство не давит на команду.

– Что думаете о предстоящем матче с "Амкаром"?

– Если заглянуть в турнирную таблицу, то сразу станет понятно, что легко в игре с "Амкаром" нам не будет. Пермяки в этом сезоне хороши. Ожидаю серьезную борьбу в матче. Нет смысла делить соперников на категории "сильные – слабые", "богатые – бедные", находящиеся на ходу или в кризисе. Нам нужно продолжать победную серию. В воскресенье вы узнаете, за счет чего мы планируем выиграть у "Амкара". Выдам лишь небольшой секрет: постараемся взять мяч полностью под свой контроль.

– Прошлый сезон "Спартак" завершил пятым. Сейчас команда находится на первой строчке в таблице. Давит ли на вас лидерство?

– Нет, наоборот: это приятно. Тем более что давление красно-белые так или иначе испытывают всегда. Намного радостнее оберегать лидерство, чем нести ответственность перед миллионами болельщиков за их неоправданные ожидания.

– Вспомните самые яркие слова эмоционального Массимо Карреры на предматчевой установке.

– Самые яркие оставлю при себе. А на публику скажу, что Массимо всегда просит нас, чтобы мы выходили на поле агрессивными, предельно собранными и не забывали, за какой клуб играем. Как видите, к словам Карреры мы прислушиваемся.