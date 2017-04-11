Лоренсо Мельгарехо: "Готов сыграть так, как скажет Каррера"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в интервью "СЭ" отметил, что не огорчается из-за отсутствия постоянной игровой практики в команде. По словам форварда, он тренируется с полной самоотдачей и готов выйти на поле в любой момент.

– А что скажете про себя лично? В 2017 году у вас совсем мало практики.

– Мало минут, зато много мотивации. Понимаю, что у нас в составе классные футболисты. Нападающие – особенно. Это красит команду, делает ее сильной. И мне интересно конкурировать с такими. Если тренер выпускает на пять минут, я сделаю за это время все, чтобы принести пользу "Спартаку". Когда выхожу на поле, думаю не о том, сколько сыграю, а о том, как забить гол или отдать хорошую передачу. Для этого и тренируюсь каждый день с полной самоотдачей.

– Говорят, что из-за травм Луиза Адриану и Зе Луиша вы можете оказаться в стартовом составе на матч с "Зенитом".

– Это будет решать тренер, а ребятам желаю здоровья! На неделе еще много тренировок.

– Но вы готовы их заменить, если что?

– Конечно! Это же моя работа. Если понадобится, приду на помощь и сыграю так, как скажет тренер. Уверен, в "Спартаке" всегда есть люди, готовые выйти вместо травмированных. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Лоренсо Мельгарехо