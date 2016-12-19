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Ломбертс сменит "Зенит" на "Гент"?

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Защитник "Зенита" Николас Ломбертс может сменить клубную прописку, утверждает Voetbalkrant. В подписании контракта с игроком заинтересован "Гент". Клуб из одноименного города находится в поисках опытного защитника. По мнению главного тренера Хейна Ванхазебрука, Ломбертс отлично подходит на эту роль.

Камнем преткновения может стать трансферная стоимость 31-летнего бельгийца, которая составляет около 2,5 миллиона евро. "Гент" готов приступить к переговорам, если петербуржцы снизят цену на переход до 1,5 миллиона. Сам футболист неоднократно говорил о том, что хочет вернуться в Бельгию.

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