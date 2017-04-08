Ломбертс не сыграет со "Спартаком" из-за фола на Паршивлюке

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс удален с поля в домашнем матче 22-го тура чемпионата России против "Анжи". Таким образом, бельгийский защитник не примет участия в поединке 23-го тура премьер-лиги против "Спартака".

Отметим, что Ломбертс был удален за грубый фол против воспитанника "Спартака" Сергея Паршивлюка.

Трансляция матча "Зенит" - "Анжи"