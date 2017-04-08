20:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ломбертс не сыграет со "Спартаком" из-за фола на Паршивлюке

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Защитник "Зенита" Николас Ломбертс удален с поля в домашнем матче 22-го тура чемпионата России против "Анжи". Таким образом, бельгийский защитник не примет участия в поединке 23-го тура премьер-лиги против "Спартака".

Отметим, что Ломбертс был удален за грубый фол против воспитанника "Спартака" Сергея Паршивлюка.

Трансляция матча "Зенит" - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

как же так, Зенит пробил так много пенальти, а сейчас опять проигрывает?

20:20

Vizioso

Так вот почему Николас говорил о том, что не сможет сдержать слёз, возвращаясь в Бельгию. Он всё это предвидел!)

20:18

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