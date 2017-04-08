Ломбертс не сыграет со "Спартаком" из-за фола на Паршивлюке

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс удален с поля в домашнем матче 22-го тура чемпионата России против "Анжи". Таким образом, бельгийский защитник не примет участия в поединке 23-го тура премьер-лиги против "Спартака".
Отметим, что Ломбертс был удален за грубый фол против воспитанника "Спартака" Сергея Паршивлюка.
shpasic
как же так, Зенит пробил так много пенальти, а сейчас опять проигрывает?
20:20
Vizioso
Так вот почему Николас говорил о том, что не сможет сдержать слёз, возвращаясь в Бельгию. Он всё это предвидел!)
20:18