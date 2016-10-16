13:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ломбертс и Анюков - в составе "Зенита" на матч с "Уралом"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу огласил стартовый состав команды на игру 10-го тура чемпионата России против "Урала". С первых минут на поле появятся защитники Николас Ломбертс и Александр Анюков, для которых появление в стартовом составе станет первым в текущем розыгрыше премьер-лиги.

Полностью состав "Зенита" выглядит следующим образом: Лодыгин – Анюков, Нету, Ломбертс, Кришито – Хави Гарсия – Жулиану, Витсель – Кокорин, Дзюба, Шатов.

Запасные: М. Кержаков, Обухов, Новосельцев, Маурисиу, А. Кержаков, Юсупов, Могилевец, Чернов, Мак.

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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foreverCSKAforever

По ходу Авнюков будет прямо на поле грека воспитывать. И одними плевками дело может не закончится в этот раз.

13:58

Наш

В воротах Лодыгин? Это уже даже не упрямство,это уже патология !

13:36

velikiy knyaz

Какого черта опять Лодыгин????

13:32

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