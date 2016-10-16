Ломбертс и Анюков - в составе "Зенита" на матч с "Уралом"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу огласил стартовый состав команды на игру 10-го тура чемпионата России против "Урала". С первых минут на поле появятся защитники Николас Ломбертс и Александр Анюков, для которых появление в стартовом составе станет первым в текущем розыгрыше премьер-лиги.

Полностью состав "Зенита" выглядит следующим образом: Лодыгин – Анюков, Нету, Ломбертс, Кришито – Хави Гарсия – Жулиану, Витсель – Кокорин, Дзюба, Шатов.

Запасные: М. Кержаков, Обухов, Новосельцев, Маурисиу, А. Кержаков, Юсупов, Могилевец, Чернов, Мак.

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"