"Локомотив" - "Зенит": онлайн-трансляция матча чемпионата России - в 15.00

В воскресенье, 21 мая, в рамках 30-го тура чемпионата России-2016/17 пройдет матч "Локомотив" – "Зенит". Игра на стадионе "Локомотив" в Москве, как и все встречи заключительного дня турнира, начнется в 15.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Зенит".

"Локомотив" занимает 7-е место с 42 очками. Команда Юрия Семина обеспечила себе участие в групповом турнире Лиги Европы после победы в Кубке России. "Локо" уже не поднимется выше в турнирной таблице, но может пропустить вперед "Уфу" (40 очков, принимает "Урал").

"Зенит" занимает третье место с 58 очками. На одно больше в споре за серебро и путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов имеет ЦСКА (принимает "Анжи").

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