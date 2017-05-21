"Локомотив" сыграет в зеленой форме, "Зенит" - в белой

"Локомотив" и "Зенит" определились с комплектами формы на матч 30-го тура чемпионата России по футболу. Столичный клуб проведет встречу в зеленых майках и красных шортах, а гости в белом комплекте формы.
На данный момент "Зенит" идет на третьем месте в турнирной таблице и остает от ЦСКА всего на одно очко. "Локо" располагается на 7-й строчке.
Сегодня играем в белом! #ЛокоЗенит pic.twitter.com/SXOGClutLC– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 21 мая 2017 г.
Напомним, что матч состоится сегодня, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи