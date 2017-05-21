"Локомотив" сыграет в зеленой форме, "Зенит" - в белой. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
10:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Локомотив" сыграет в зеленой форме, "Зенит" - в белой

0
0
0
0

"Локомотив" и "Зенит" определились с комплектами формы на матч 30-го тура чемпионата России по футболу. Столичный клуб проведет встречу в зеленых майках и красных шортах, а гости в белом комплекте формы.

На данный момент "Зенит" идет на третьем месте в турнирной таблице и остает от ЦСКА всего на одно очко. "Локо" располагается на 7-й строчке.

Напомним, что матч состоится сегодня, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

Опрос

Кто завоюет вторую путевку в Лигу чемпионов - ЦСКА или "Зенит"?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий