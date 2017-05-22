"Локо", "Зенит" и ЦСКА могут быть оштрафованы за пиротехнику

КДК РФС рассмотрит появление на трибунах в Черкизове в матче 30-го тура чемпионата России оскорбительного баннера со стороны болельщиков "Зенита". Также "Локомотив", "Зенит" и ЦСКА могут быть оштрафованы за использование болельщиками пиротехники.
– ЦСКА – "Анжи". Болельщики армейского клуба скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику, – сказал Григорьянц. – "Амкар" – "Рубин". Болельщики казанцев скандировали ненормативную лексику.
"Локомотив" – "Зенит". Болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали пиротехнику. Болельщики гостей скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и демонстрировали баннер с оскорбительным содержанием. (Сергей АСТАХОВ)
marksan
Оборжаться можно! А сжигание кресел в Туле - это как? Чтобы эти ихперты все сразу в штаны наложили! Достали своей глупостью!
12:03
SS-1525-Sergey
Посмотрим, как фанатов дырявого чемпиона накажут за тройное выбегание и рецедивы
11:45