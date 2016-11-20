Лодыгин, Новосельцев и Дзюба – в старте "Зенита" на матч с "Крыльями Советов"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 14-го тура с "Крыльями Советов". С первых минут на поле появится вратарь Юрий Лодыгин, который пропустил последние несколько встреч и не выходил на поле с кубкового поединка с "Анжи" 27 октября. Также в основном составе появится и нападающий Артем Дзюба.

Состав "Зенита": Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Чернов, Хави Гарсия, Жулиану, Маурсиу, Кокорин, Дзюба, Мак.

Запасные: М. Кержаков, Бабурин, Бабурин, Жирков, Юсупов, А.Кержаков, Джерджевич, Шатов.

Трансляция матча "Зенит" – "Крылья Советов"