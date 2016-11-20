Лодыгин, Новосельцев и Дзюба – в старте "Зенита" на матч с "Крыльями Советов"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 14-го тура с "Крыльями Советов". С первых минут на поле появится вратарь Юрий Лодыгин, который пропустил последние несколько встреч и не выходил на поле с кубкового поединка с "Анжи" 27 октября. Также в основном составе появится и нападающий Артем Дзюба.
Состав "Зенита": Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Чернов, Хави Гарсия, Жулиану, Маурсиу, Кокорин, Дзюба, Мак.
Запасные: М. Кержаков, Бабурин, Бабурин, Жирков, Юсупов, А.Кержаков, Джерджевич, Шатов.
Buldozer46
А состав Крыльев Советов объявлять не нужно???????????? О чем можно говорить, когда мечты сбываются.......
19:20
Джин_SM(v3)
Шансы КС подросли!
19:17
za spartak!!!
Спартак чемпион!!!
19:07
James Gang
Ну всё, теперь кабзда "Крыльям"...
18:55
shpasic
Маурсиу - это хто?
18:43