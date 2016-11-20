18:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лодыгин, Новосельцев и Дзюба – в старте "Зенита" на матч с "Крыльями Советов"

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 14-го тура с "Крыльями Советов". С первых минут на поле появится вратарь Юрий Лодыгин, который пропустил последние несколько встреч и не выходил на поле с кубкового поединка с "Анжи" 27 октября. Также в основном составе появится и нападающий Артем Дзюба.

Состав "Зенита": Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Чернов, Хави Гарсия, Жулиану, Маурсиу, Кокорин, Дзюба, Мак.

Запасные: М. Кержаков, Бабурин, Бабурин, Жирков, Юсупов, А.Кержаков, Джерджевич, Шатов.

Трансляция матча "Зенит" – "Крылья Советов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Buldozer46

А состав Крыльев Советов объявлять не нужно???????????? О чем можно говорить, когда мечты сбываются.......

19:20

Джин_SM(v3)

Шансы КС подросли!

19:17

za spartak!!!

Спартак чемпион!!!

19:07

James Gang

Ну всё, теперь кабзда "Крыльям"...

18:55

shpasic

Маурсиу - это хто?

18:43

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