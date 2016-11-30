18:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лодыгин и Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Уфой"

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний матч 16-го тура чемпионата России против "Уфы". Место в воротах займет Юрий Лодыгин, в атаке с первых минут сыграют Роберт Мак, Артем Дзюба и Александр Кокорин.

Состав "Зенита": Лодыгин - Анюков, Нету, Ломбертс, Жирков - Жулиану, Маурисиу, Витсель - Кокорин, Дзюба, Мак.

Запасные: М. Кержаков, Йованович, Обухов, Гасилин, Чернов, Новосельцев, Могилевец, А. Кержаков, Джорджевич, Кришито, Юсупов.

Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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AESt_SM

в синем углу ринга - почетный чистильщик шкафчиков в раздевалке - тсюпиньё, известный больше как игрочишка... в голубом углу - лодыркин, заслуживший известность как "пропусти все"... напряженный бой... на вечно строящемся ринге...

19:17

эдпитер

начинаем первый раунд футбольного матча))))

19:07

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