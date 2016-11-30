Лодыгин и Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Уфой"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний матч 16-го тура чемпионата России против "Уфы". Место в воротах займет Юрий Лодыгин, в атаке с первых минут сыграют Роберт Мак, Артем Дзюба и Александр Кокорин.
Состав "Зенита": Лодыгин - Анюков, Нету, Ломбертс, Жирков - Жулиану, Маурисиу, Витсель - Кокорин, Дзюба, Мак.
Запасные: М. Кержаков, Йованович, Обухов, Гасилин, Чернов, Новосельцев, Могилевец, А. Кержаков, Джорджевич, Кришито, Юсупов.
AESt_SM
в синем углу ринга - почетный чистильщик шкафчиков в раздевалке - тсюпиньё, известный больше как игрочишка... в голубом углу - лодыркин, заслуживший известность как "пропусти все"... напряженный бой... на вечно строящемся ринге...
19:17
эдпитер
начинаем первый раунд футбольного матча))))
19:07