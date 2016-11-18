Life.ru: МВД жалуется Мутко на ненадлежащее обеспечение безопасности матча "Спартак" - ЦСКА

Представители МВД пожаловались вице-премьеру РФ и президенту РФС Виталию Мутко на то, что служба безопасности стадиона "Спартака" не оказала должного внимания предупреждениям со стороны полиции о готовящихся хулиганских акциях болельщиков перед матчем с ЦСКА (3:1) в 12-м туре премьер-лиги. Как утверждает life.ru, первый замминистра МВД Александр Горовой направил Мутко письмо с жалобой на службу безопасности стадиона, которая, по мнению полиции, не смогла должным образом обеспечить безопасное проведение дерби.

– Контрольно-распорядительная служба домашнего стадиона "Спартака" проводила некачественный осмотр зрителей перед игрой, что привело к проносу и использованию на трибунах 320 пиротехнических изделий, – говорится в письме Горового на имя Мутко. – Во время осмотровых мероприятий в туалетной комнате трибуны В за подвесным потолком обнаружено 100 единиц пиротехники, что указывает на проведение ненадлежащего осмотра на КПП.

После матча "Спартак" – ЦСКА уже за пределами стадиона были задержаны 120 фанатов. В отношении 51 из них возбуждены административные производства за неповиновение сотрудникам полиции, мелкое хулиганство, нарушение правил поведения зрителей при проведении соревнований и распитие спиртного в общественных местах.