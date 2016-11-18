Life.ru: Федун пожаловался Мутко на фанатов ЦСКА и предложил жестче наказывать за пиротехнику

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун предлагает ужесточить наказание для болельщиков, которые используют пиротехнику на трибунах, утверждает life.ru. По данным источника, Федун лично обратился к вице-премьеру РФ и президенту РФС Виталию Мутко, предложив увеличить штраф за использование пиротехники во время матчей до 100 тысяч рублей.

– Примером такого противоправного поведения стали действия болельщиков (особенно находившихся в гостевом секторе активного боления) на матче между ФК "Спартак Москва" и ПФК "ЦСКА", состоявшемся 29.10.2016 г. на стадионе "Открытие-Арена". В частности, согласно рапорту делегата матча, "болельщики ПФК ЦСКА порвали защитную сетку и начали бросать файеры в сектор болельщиков ФК "Спартак Москва", – говорится в обращении Федуна.

Источник отметил, что Мутко уже перенаправил это предложение на проработку Министерству спорта и МВД.