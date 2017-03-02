Life: Rolls Royce Кокорина превысил скорость как минимум семь раз за сутки

Камеры семь раз зафиксировали нарушения автомобиля Rolls Royce нападающего "Зенита" Александра Кокорина в разных концах Москвы уже после того, как его остановили за езду по встречке за рулем Bentley, утверждает Life.

Как пишет издание, люксовый черный Rolls Royce Wraith, обладателем которого также является Кокорин, поймали на превышениях скорости на Рублевском шоссе и Ленинском проспекте столицы в тот же день, 25 февраля.

Отмечается, что за гонки по встречной полосе форварду сборной России уже грозит лишение водительских прав. Как сообщил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, сборная в любом случае отреагирует на нарушение правил дорожного движения игроком "Зенита".

Напомним, что ранее появилась информация, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что футболист зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет.