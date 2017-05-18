Лева Би-2 посвятит песню задержанию на "Открытие Арене"

Солист группы "Би-2" Лева (Егор Бортник) напишет песню, посвященную задержанию на стадионе "Открытие Арена", сообщает ТАСС. В преддверии матча 29-го тура чемпионата России "Спартак" - "Терек" (3:0) полицейские нашли у него 0,5 грамма марихуаны.

В отношении него открыто административное дело о незаконном хранении наркотиков, за что Бортнику грозит штраф или 15 суток ареста. В таком случае иностранный гражданин может быть депортирован из России. При этом через два дня у группы "Би-2" должны начаться масштабные гастроли. Часть выступлений под угрозой срыва из-за инцидента.

- Напишу обязательно новую песню, - сказал музыкант. - Жалею, что не смог посмотреть игру.