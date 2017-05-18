Лева Би-2 посвятит песню задержанию на "Открытие Арене". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лева Би-2 посвятит песню задержанию на "Открытие Арене"

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Егор "Лева Би-2" БОРТНИК.Солиста "Би-2" задержали на матче "Спартака" за марихуану. Подробности

Солист группы "Би-2" Лева (Егор Бортник) напишет песню, посвященную задержанию на стадионе "Открытие Арена", сообщает ТАСС. В преддверии матча 29-го тура чемпионата России  "Спартак" - "Терек" (3:0) полицейские нашли у него 0,5 грамма марихуаны. 

В отношении него открыто административное дело о незаконном хранении наркотиков, за что Бортнику грозит штраф или 15 суток ареста. В таком случае иностранный гражданин может быть депортирован из России.  При этом через два дня у группы "Би-2" должны начаться масштабные гастроли. Часть выступлений под угрозой срыва из-за инцидента.

- Напишу обязательно новую песню, - сказал музыкант. - Жалею, что не смог посмотреть игру.

Дополнительная информация

http://tass.ru/kultura/4262921

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур. Награждение "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Сможет теперь вещать, что пострадал от полицейского режима)

18:45

oleg.bob

Клоун!

18:44