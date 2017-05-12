Леонид Трахтенберг: "Жаль, Бесков не дожил до нынешней "Барселоны", которая играет так же, как тот "Спартак"

Руководитель пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг в интервью "СЭ" рассказал про свое сотрудничество с легендарным тренером красно-белых Константином Бесковым. По его словам, наставник довльно интересно реагировал на мелкие травмы игроков.

– У каждого тренера – свои "тараканы". Какие у Бескова?

– На мелкие травмы игроков реагировал фразой: "О, у меня это было. Лечится баней". Повторялось так часто, что однажды затянул: "У меня это было…" – как раздался голос Гаврилова: "Константин Иванович, когда же вы играли, если у вас все это было?!" Народ упал, а Бесков махнул рукой: "Да ну тебя, Гаврила!" На макете по два-три часа он втолковывал футболистам, кому в какой точке нужно находиться. Ребята теорию ненавидели.

– Еще бы.

– Только так мог добиться автоматизма на поле, фирменных "стеночек", передач в одно касание. Спартаковцы не поражали скоростью бега, зато мяч у них перемещался феноменально быстро. Выбивать его ногой Дасаеву запрещалось. Бросать надо рукой и своему. У игрока, который получал пас, должно быть минимум четыре предложения. Выбираешь лучший вариант, причем отдаешь под удобную ногу. Иначе от Бескова влетит. Незадолго до смерти он с грустью произнес: "Все-таки футбол пошел по пути Рыжего…" Имея в виду Лобановского. Жаль, не дожил Константин Иванович до нынешней "Барселоны", которая играет так же, как тот "Спартак".

– Дасаеву и Черенкову он все прощал.

– А в сборной любимцем был Леонид Буряк. Мечтал пригласить его в "Спартак". На переговоры послал селекционера Валентина Покровского. Буряк рассказывал мне, как это было. Крещатик, вдруг голос сзади: "Не оглядывайтесь. Идите вперед. Двигаюсь следом". (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Леонида Трахтенберга