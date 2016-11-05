Леонид Трахтенберг: "По ощущениям -22 градуса, но игра состоится"

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг сообщил, что матч 13-го тура чемпионата России против "Томи" состоится. Температура в Томске -13 градусов.

– Матч состоится, – приводит "Р-Спорт" слова Трахтенберга. – Нам так сообщили. Температура -13 градусов. Это показывают все приборы, даже телефоны. Но по ощущениям сейчас на -22 градуса.

Трансляция матча "Томь" - "Спартак"