Леонид Трахтенберг: "По ощущениям -22 градуса, но игра состоится"

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг сообщил, что матч 13-го тура чемпионата России против "Томи" состоится. Температура в Томске -13 градусов.
– Матч состоится, – приводит "Р-Спорт" слова Трахтенберга. – Нам так сообщили. Температура -13 градусов. Это показывают все приборы, даже телефоны. Но по ощущениям сейчас на -22 градуса.
mafany
Это показывают все приборы, даже телефоны. Там действительно все плохо. Мозг уже атрофировался.
11:47
shpasic
пусть примет 40 градусов, по ощущениям будет +18.
11:41
Птицuk
Лучше бы написал - что предпринял Спартак - чтобы не играть в таких условиях? Футбол - это всё же не зимний вид спорта, в него на траве играют, а не на песке, бетоне или в болоте. Это - другие виды спорта. У нас что, в стране нет стадионов с нормальными условиями для игры? В Сочи и в множестве других городов пустуют шикарные стадионы, на которые пришло бы и много зрителей и игроки бы не покалечились и не замерзли.
10:53
frz89
Прям -22,да?А почему не -21 или не -23?
10:50
П_о_в_а_р
Но по ощущениям сейчас на -22 градуса. --------------------------- У меня с будунишшша так жа. Трепит малось Трахтенберга.
10:50