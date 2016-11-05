10:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Трахтенберг: "По ощущениям -22 градуса, но игра состоится"

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Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг сообщил, что матч 13-го тура чемпионата России против "Томи" состоится. Температура в Томске -13 градусов.

– Матч состоится, – приводит "Р-Спорт" слова Трахтенберга. – Нам так сообщили. Температура -13 градусов. Это показывают все приборы, даже телефоны. Но по ощущениям сейчас на -22 градуса.

Трансляция матча "Томь" - "Спартак"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161105/1111808461.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (5)
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mafany

Это показывают все приборы, даже телефоны. Там действительно все плохо. Мозг уже атрофировался.

11:47

shpasic

пусть примет 40 градусов, по ощущениям будет +18.

11:41

Птицuk

Лучше бы написал - что предпринял Спартак - чтобы не играть в таких условиях? Футбол - это всё же не зимний вид спорта, в него на траве играют, а не на песке, бетоне или в болоте. Это - другие виды спорта. У нас что, в стране нет стадионов с нормальными условиями для игры? В Сочи и в множестве других городов пустуют шикарные стадионы, на которые пришло бы и много зрителей и игроки бы не покалечились и не замерзли.

10:53

frz89

Прям -22,да?А почему не -21 или не -23?

10:50

П_о_в_а_р

Но по ощущениям сейчас на -22 градуса. --------------------------- У меня с будунишшша так жа. Трепит малось Трахтенберга.

10:50

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