Леонид Трахтенберг: "Перед Каррерой ставили задачу скромнее - попасть в тройку"

Руководитель пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг в интервью "СЭ" отметил, что руководство красно-белых не ставило перед главным тренером команды Массимо Каррерой задачу выиграть чемпионат. Несмотря на это, итальянец на первой установке после увольнения Дмитрия Аленичева объявил футболистам, что его цель - золотые медали.

– Вы наблюдали за Каррерой с первых дней в "Спартаке". Как менялся он в течение сезона?

– Сегодня все уже привыкли к его эмоциям, темпераменту. Сначала Массимо казался сдержанным, немногословным. Присматривался. На сборах просто выполнял свою работу – готовил защитников. Когда после ухода Аленичева принял команду, сразу предупредил: "Мы не будем играть в "тики-така", это не мой футбол". И добавил, что цель – выиграть чемпионат. Хотя задачу перед Каррерой озвучили скромнее – войти в тройку.

– Многие на его месте были бы осторожнее с высказываниями.

– То-то и оно. Чужая страна, первый опыт работы главным тренером… Но у Карреры дух победителя. Еще с "Ювентуса". В других клубах тоже считался лидером. Именно этого не хватало "Спартаку", где футболисты были собраны классные, но до нынешнего сезона ничего не выигрывавшие. Ребята услышали тренера – и пошли за ним. Исчезли группировки. Даже у Бескова в 1979-м были, пару лет потребовалось Константину Ивановичу, чтоб оздоровить атмосферу. А Массимо быстро вылепил коллектив, где один за всех и все за одного. Плюс сложился мощный русский костяк – Глушаков, Ребров, Комбаров. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Леонида Трахтенберга