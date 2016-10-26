Леонид Трахтенберг: "Наверное, Луческу хочет в "Спартак"

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг во время брифинга в Тарасовке прокомментировал слова главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу о московской команде, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Трахтенберг заявил, что румынский футболист завидует своему экс-подопечному по "Шахтеру" полузащитнику Фернанду, который сегодня выступает за "Спартак".

– Тренируя "Шахтер", он про киевское "Динамо" говорил, а здесь про "Спартак", – сказал Трахтенберг. – Наверное, хочет в "Спартак" и сейчас завидует Фернанду.