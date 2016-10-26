Леонид Трахтенберг: "Наверное, Луческу хочет в "Спартак"

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг во время брифинга в Тарасовке прокомментировал слова главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу о московской команде, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Трахтенберг заявил, что румынский футболист завидует своему экс-подопечному по "Шахтеру" полузащитнику Фернанду, который сегодня выступает за "Спартак".
– Тренируя "Шахтер", он про киевское "Динамо" говорил, а здесь про "Спартак", – сказал Трахтенберг. – Наверное, хочет в "Спартак" и сейчас завидует Фернанду.
Гаттузо зол!
трахтенбред, как и львов напрочь упоротые свиньи! Что с них взять кроме хрю виииииииииииииииииииии, нечего.
16:38
Pleafant
Кто Луческу,и кто такой Трахтенберг? Чем знаменитый тренер мог "обидеть" какого то Трахтенберга,о существовании которого он,наверное,не подозревает,что бы тот позволял себе так, походя лягнуть его,за глаза? Или желание чирикнуть из дерьма,что бы напомнить о себе,или,присущие всей спартаковской братии понты и излишнее самомнение.Кстати о Фернанду.Уж какую пургу подняли вокруг него вначале,а теперь эйфория сошла на нет,т.к.все увидели,что это обычный неплохой игрок,но не делающий результат.
16:36
Инквизитор Зол
))) Трахтун из "этих".))) Веселит. А вообще НОРМАЛЬНЫЙ человек в спартак не пойдёт!)))
16:30
Platinum1991
Мирча Луческу НЕ ЗАВИДУЕТ, а валяет форменного ДУРАКА и БРЮЗЖИТ! Ему Зенитом надо заниматься, а не ворчать по поводу Спартака! Он что уже все вопросы в Зените решил??? И теперь можно ПЛЕВАТЬ в чужой огород??? Мирча Луческу УСПОКОЙСЯ и займись зенитовским делом! Проблемы Зенита - это не проблемы Спартака, а Мирчи Луческу! Вот и пусть Луческо занимается этими зенитовскими проблемами! Однозначно!
16:30
ALEX***di.ru
ЛЕОНИД ТРАХТЕНБЕРГ- это вы о чем ?
16:24
Don
Дузер, смолет раскрой секрет, тебя как из дурки выпускают? Когда ты очередной раз ник поменяешь?)))
16:04
Xen1um
*слабаки
15:48
Xen1um
Дузер, ты просто хочешь так думать, тебе это выгодно, только так можно оправдать собственные неудачи, так поступают только слобаки
15:47
Delavar-80
В принципе это тест на адекватность игрока или тренера. Есть желание играть за Спартак? - Если да, все, надо лечить.
15:34
SS-1525-Sergey
В свинарник не хочет ни кто, ведь там духом воняет, замараешься на всю жизнь. Поэтому все оттуда и хотят свалить, а чтобы остаться просят солидную прибавку!
15:27
Дузер
Tribunal Z, а ты смешной А что он смешного сказал то?Все правильно,все нормальные болельщики помнят как судили спартак в 90-тых,как судил хусаинов,что сейчас так рьяно защищает спартак,как календарь в 90-тых составлялся под спартак.А потом как появилась конкуренция между клубами,так спартак стал НИКТО и звать его НИКАК,даже Рубин и тот два золота взял,а как еврокубки так кто позорит нашу страну?Правильно спартак,три раза вылетал от еврошлака,после Эмери нормальный тренер работать в спартак НИКТО не пойдет ибо выкинут как шавку на улицу,так как тренер в этом клупппе это 10% и все!
15:26
Xen1um
Tribunal Z, а ты смешной
15:20
Tribunal Z
Что за чванство поросячее? Сначала заслужить нужно чтобы в Спартак люди хотели. Спартак никто и звать его ни как и кроме того что в советское время что то выигрывалось и в 90 е годы когда куплено всё было и обойма судей в кармане были таких как Хусаинов сейчас Спартак ну вообще ничем запомнится и похвастасться не может, разве что только неоднократным пролётом в Европе от деревенских клубов.Просто стыдно за страну когда это убожество играет и потом вылетает. Так что Луческу перекрестится 40 раз прежде чем такую мысль о переходе в Спартак переходить, достаточно вспомнить ещё как тренеров шпыняли и увольняли пачками и даже работать не давали позорники. А один из них "тренеришка" потом три раза подряд Лигу Европы выиграл! Позор владельцу и руководству поросячей команды и мой прогноз ничего хорошего не будет в Спартаке и Карреры. Максиму если очень повезёт осенью будет третье место. Вам чтобы пригласить Луческу нужно расти и расти!
15:19
Xen1um
Дузер, а разве ты сам не быдло, такие оскорбления и проклятья типичны для таких индивидуумов
15:17
Дузер
Айртон так сколько канальи на берегах москвы реки обитает,там ему работы на сто лет хватит!)))
15:15
Айртон
в Москву)
15:12
Айртон
Даже Боярский мотается в Иоскву работать.)) Видать в Питере туговато с работой.))
15:12
Дузер
Xen1um надеюсь ты не типичный представитель москвобада с пониманием юмора для быдла,а то становится еще страшнее!После Эмери ни один уважающий себя тренер не сунется в клоаку под названием спартак!
15:12
Artemius212
Завидует твоей фамилии
15:09
Xen1um
Дузер, я надеюсь ты не типичный представитель культурной столицы, а то за нее становится страшно
15:08
Дузер
Don приставку ГАН забыл!Больше чем от парашников с прудов тарасовки в нашей стране ни от кого так не ШМОНИТ!Если здесь есть больные и дауны,так они все как раз за срамтак и болеют,срамтак это ДИАГНОЗ!
15:07
Айртон
В столицу хотят все провинциалы, будь то Украина или Россия.))
15:05
Дузер
Xen1um юмор от еврея из свинарника это тупее чем юмор петросяна!Переименуйтесь из спартак москва в аншлаг москва и шутите на здоровье)
15:05
Don
Slim Taller, я с тобой согласен, от бомжей знатно несёт)))
15:03
Slim Taller
Да слишком воняет от вашего клуба.Так что не обольщайтесь.
15:01
Xen1um
Дузер, тугой ты, юмора не понимаешь
14:58
Ю.Ю.
Какой искромётный юмор))
14:58
shpasic
Луческу, вообще-то, про Оренбург говорил, а не про Спартак.
14:53
Дузер
Что еще может сказать еврей?По моему его мозг кто то ТРАХ........,в секту нормального тренера даже деньгами не заманишь,спросите у Лаудрупа,Скалы,Якина и Эмери,этот клуб это братская могила для нормального тренера.
14:49