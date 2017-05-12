Леонид Трахтенберг: "Матч с "Томью" напомнил о том, как "Спартак" завоевал чемпионство в 1987 году"

Руководитель пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг в интервью "СЭ" отметил, что матч 27-го тура чемпионата России против "Томи" (1:0) напомнил ему о последнем чемпионстве красно-белых под руководством Константина Бескова. В 1987 году столичная команда с тем же счетом обыграла грузинскую "Гурию".

– Последнее золото со "Спартаком" Бесков взял как раз в 1987-м.

– За тур до финиша в переполненном "Олимпийском" еле-еле дожали "Гурию", которая уже вылетала. Единственный мяч забил Черенков. Вам это ничего не напоминает?

– Вы про "Томь"?

– Ну конечно! Я смотрел, как "Спартак" с ней мучается, и перед глазами всплывала "Гурия". Через тридцать лет ситуация повторилась один в один! Когда до цели остается полшага, это страшно прибивает психологически. Так что упрекать ребят за невнятную игру с "Томью" язык не повернется. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Леонида Трахтенберга