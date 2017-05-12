Леонид Трахтенберг: "Каррера не допустит эйфории в "Спартаке"

Руководитель пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг отметил, что Массимо Каррера не допустит расслабленности у своих игроков после завоевания чемпионского титула. По его словам, итальянец стал еще более требовательно относиться к футболистам в перерыве, когда у красно-белых было преимущество в пять очков.

– Теперь интересно, что будет дальше со "Спартаком". Футбольные люди уверены, что Массимо эйфории не допустит.

– Сто процентов! Эйфория ему вообще несвойственна. Показательный момент – в декабре "Спартак" ушел на перерыв лидером. Отрыв пять очков. Так на сборах Массимо стал еще требовательнее, чем в первой половине сезона! Нагрузки увеличил, гайки закрутил. Ребята поражались. Знаете, в чем парадокс Карреры?

– В чем же?

– Бывший защитник, специалист по работе в обороне никогда не играет на ничью! Исключительно на победу! Нас ведь весной и с "Зенитом", и с ЦСКА ничья устраивала – но кто скажет, что "Спартак" не хотел выиграть? Вспоминаю товарищеский матч СССР – Швеция перед чемпионатом мира-1982. После первого тайма – 0:0, в раздевалке слово берет Лобановский: "Молодцы, не пропустили…" Бесков перебивает: "Да какие молодцы?! Где голы? Как забивать собираетесь?" Симонян, Гуляев, Бесков, Романцев всегда делали ставку на атакующий футбол. В этом смысле Каррера – настоящий спартаковец. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Леонида Трахтенберга