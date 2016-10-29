17:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "У ЦСКА есть большая группа игроков, которая знает, как играть в дерби"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед матчем 12-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что у армейцев есть большая группа игроков, которая знает, что такое дерби. Тренер добавил, что дополнительная мотивация футболистам не требуется.

– У нас в строю есть большая группа опытных игроков, которые знают, что такое дерби. Это самый сложный матч для оценки дальнейших шансов команд, - сказал Слуцкий в эфире телеканаа "Наш футбол". - Мы общались с теми игроками, с которыми я посчитал нужным это сделать. Перед таким матчем дополнительные мотивационные вещи могут сыграть в обратную сторону.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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