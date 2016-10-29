20:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Какой смысл мне обращать внимание на спорные моменты?"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Спартака" (1:3) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что у его команды не так много атакующих вариантов. Тренер добавил, что не обращает внимания на спорный момент, который был в штрафной "Спартака".

– Каждый гол был определяющим. Мы имели достаточно голевых моментов, чтобы отыграться, – сказал Слуцкий во флэш-интервью после матча. – Второй гол стал определяющим, так как оставалось уже мало времени отыграться. Был сумасшедший момент у Страндберга, а когда бежишь вперед, то оголяешь зоны. Спорный момент в штрафной "Спартака"? А зачем мне на него обращать внимание? У нас атакующих вариантов не так много, и оба мы сегодня попробовали.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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