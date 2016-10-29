Леонид Слуцкий: "Это была игра со взаимными шансами"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий посетовал на реализацию после матча 12-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:3). Специалист подчеркнул, что у армейцев были шансы, чтобы уйти от поражения, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– К сожалению для нас, матч неиспользованных возможностей, – сказал Слуцкий. – Сожалею, что те шансы, которые были, не смогли реализовать.

– Учитывая все обстоятельства, можете назвать момент самым сложным за 7 лет в ЦСКА?

– Каждый день в ЦСКА очень сложен. Команда такого уровня, где не прощаются малейшая осечка.

– Считаете, игра была равной?

– Игра была со взаимными шансами. У нас были моменты при счете 1:0 и 2:1, чтобы игру не проиграть. Спартак играл по счету. Игра с обоюдными шансами.