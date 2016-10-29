Леонид Слуцкий: "А смысл говорить о судействе?"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции после матча 12-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3) подчеркнул, что не видит смысла обсуждать работу арбитров, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
По ходу встречи произошло два спорных эпизода: сперва главный арбитр Алексей Николаев имел основания назначить пенальти в ворота красно-белых, когда мяч попал в руку Дмитрию Комбарову, а затем похожий эпизод случился в штрафной армейцев – снаряд угодил в руку Понтусу Вернблуму.
– Вы намерено не говорите о судействе?
– А смысл говорить о судействе?
П_о_в_а_р
Пральна, Лёнчик. Буцкать пора судьишек, как планировал давеча.
20:57
Kadym
а че тут говорить о судействе? если комментаторы матча на всю страну в двух моментах с пенальти в сторону спортака сказали что чистые пенальти и судья игнорит моменты,судьбу матча это уже ни как не поменяет
20:30
redshark
А о чем говорить, коли проиграли вчистую!
20:30