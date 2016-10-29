20:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "А смысл говорить о судействе?"

0
0
0
3
 
Сегодня. Москва. Тушино. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. Алексей НИКОЛАЕВ в дерби."Спартак" - ЦСКА: ноль карточек и два незначенных пенальти

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции после матча 12-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3) подчеркнул, что не видит смысла обсуждать работу арбитров, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

По ходу встречи произошло два спорных эпизода: сперва главный арбитр Алексей Николаев имел основания назначить пенальти в ворота красно-белых, когда мяч попал в руку Дмитрию Комбарову, а затем похожий эпизод случился в штрафной армейцев – снаряд угодил в руку Понтусу Вернблуму.

– Вы намерено не говорите о судействе?

– А смысл говорить о судействе?

 

Опрос

Был ли пенальти в матче "Спартак" - ЦСКА после попадания мяча в руку Комбарова?
голосовать
0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

П_о_в_а_р

Пральна, Лёнчик. Буцкать пора судьишек, как планировал давеча.

20:57

Kadym

а че тут говорить о судействе? если комментаторы матча на всю страну в двух моментах с пенальти в сторону спортака сказали что чистые пенальти и судья игнорит моменты,судьбу матча это уже ни как не поменяет

20:30

redshark

А о чем говорить, коли проиграли вчистую!

20:30

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ