Леонид Слуцкий: "А смысл говорить о судействе?"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции после матча 12-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3) подчеркнул, что не видит смысла обсуждать работу арбитров, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

По ходу встречи произошло два спорных эпизода: сперва главный арбитр Алексей Николаев имел основания назначить пенальти в ворота красно-белых, когда мяч попал в руку Дмитрию Комбарову, а затем похожий эпизод случился в штрафной армейцев – снаряд угодил в руку Понтусу Вернблуму.

– Вы намерено не говорите о судействе?

– А смысл говорить о судействе?