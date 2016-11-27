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Леонид Истрати: "Месть Окриашвили! Луческу забраковал его в "Шахтере"

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Известный футбольный агент Леонид Истрати не оставил без внимания победный гол "Краснодара" в матче 15-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1). "Быки" пропустили на 86-й минуте встречи, однако за оставшееся время смогли забить два мяча. Решающий гол на 90+4-й минуте ударом через себя забил полузащитник Торнике Окриашвили. По словам Истрати, грузинский хавбек отомстил главному тренеру питерцев Мирче Луческу за то, что румынский наставник в прошлом не оставил ему шансов в "Шахтере".

Месть Окриашвили! Луческу забраковал его в "Шахтере", — написал Истрати в твиттере.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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П_о_в_а_р

Красава дважды тада.)

22:23

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