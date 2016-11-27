Леонид Истрати: "Месть Окриашвили! Луческу забраковал его в "Шахтере"

Известный футбольный агент Леонид Истрати не оставил без внимания победный гол "Краснодара" в матче 15-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1). "Быки" пропустили на 86-й минуте встречи, однако за оставшееся время смогли забить два мяча. Решающий гол на 90+4-й минуте ударом через себя забил полузащитник Торнике Окриашвили. По словам Истрати, грузинский хавбек отомстил главному тренеру питерцев Мирче Луческу за то, что румынский наставник в прошлом не оставил ему шансов в "Шахтере".
- Месть Окриашвили! Луческу забраковал его в "Шахтере", — написал Истрати в твиттере.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar - ШИКАРНЫЙ ГОЛ! ЧЕРЕЗ СЕБЯ!#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КраснодарЗенит 2:1 90+4' Торнике Окриашвили pic.twitter.com/4KcKZjr6kl– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
П_о_в_а_р
Красава дважды тада.)
22:23