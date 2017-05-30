Леонид Федун: "Жирков выполнил свою задачу и заканчивает работу в "Спартаке"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в эфире программы "Все на футбол" рассказал, что заместитель председателя совета директоров красно-белых Александр Жирков заканчивает свою работу в клубе. Руководитель поблагодарил своего коллегу за успешный результат.

– Я ушел с медиасцены практически на год, – сказал Федун. – Мне была присуща эмоциональность. Я лез во все детали. Думал, что от этого будет польза. Оказалось, что это совсем не так. Иногда нужен трезвый взгляд со стороны, чтобы остановить меня.

Такой человек нашелся – это Александр Жирков. Это очень успешный руководитель. Он согласился заниматься "Спартаком" до момента чемпионства. Сегодня могу сказать, что он эту задачу выполнил. С 1 июня он заканчивает работу.

Как ранее сообщал "СЭ", вместо Александра Жиркова в совет директоров красно-белых в качестве заместителя председателя войдет вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов. Жирков решил сосредоточиться на деятельности, не связанной со спортом. Таким образом, Измайлов будет курировать коммерческое и финансовое направления работы "Спартака".

После перестановок совет директоров чемпионов России-2016/17 будет выглядеть следующим образом: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и – Измайлов.

Первое большое интервью после чемпионства владелец "Спартака" дал "СЭ"