Леонид Федун: "Я недоволен Каррерой? Это полный бред!"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию, которая сегодня появилась в СМИ – о том, что клуб зимой может расстаться с главным тренером команды Массимо Каррерой. Напомним, сегодня интернет-издание life.ru опубликовало информацию о том, что Федун намерен зимой уволить Карреру, заменив его на российского специалиста.

– Что скажете об этой информации?

– Это полный бред. Кто-то специально распускает слухи перед нашим матчем с "Ростовом". (Сергей ЕГОРОВ)

У Карреры – кредит доверия в "Спартаке" //

Андрей Федун: "Спартак" может подать в суд на life.ru за клевету"