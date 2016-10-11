Леонид Федун: "Я недоволен Каррерой? Это полный бред!"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию, которая сегодня появилась в СМИ – о том, что клуб зимой может расстаться с главным тренером команды Массимо Каррерой. Напомним, сегодня интернет-издание life.ru опубликовало информацию о том, что Федун намерен зимой уволить Карреру, заменив его на российского специалиста.
– Что скажете об этой информации?
– Это полный бред. Кто-то специально распускает слухи перед нашим матчем с "Ростовом". (Сергей ЕГОРОВ)
У Карреры – кредит доверия в "Спартаке" //
Андрей Федун: "Спартак" может подать в суд на life.ru за клевету"
П_о_в_а_р
Гаттузо зол! Надо увольнять! Иначе будут нарушены традиции, а это плохо. --------------------------- Наши традиции чемпионские.
21:40
П_о_в_а_р
Нефан1 П_о_в_а_р Митяй Антибомж П_о_в_а_р Lars Berger Бред у нас начался с приходом Федуна... -------------------------- Разве? При Черевченко благоденствие было? ********** Бугага )) Вот ты и вывел сам себя на чистую воду. Ты не настоящий спартаковец. Убирайся! ------------------------------------ Я самый настоящий из всех спартаковцев. Вот ты верил в мае в чемпионство Спартака в чемпионате 2016-2017? А я верил. У меня и квитанция есть... \\\\\\\ Простите (без обид, но тут не сдержусь): а это на каком сленге справка из ПНД ныне "квитанцией" зовется?:))) ------------------------------------ В конце чемпионата утрётся всё руководство ПНД, а мы с Митрием скажем вам (злопыхателям оглашенным) "Бугагашеньки"
21:40
П_о_в_а_р
Митяй Антибомж П_о_в_а_р, квитанции и подделать можно. Собственными глазами видел как их в метро продают. Нужны более весомые доказательства, имхо. -------------------------------------------- 500 рублёв уже в мае месяце поставлены на чемпионство красно-белое. А ты меня так то... думаешь я смеха ради конебомжей по всем ... ну не по всем, по половине... спартаковским веткам гоняю? Это в прошлом годе я тупо за Дмитрия анатолича переживал, а сейчас сугубо меркантильный интерес (что будет посерьёзней переживаний за Дмитрия Анатолича). Каррера фперёд, ОУКБ!!!
21:38
Гаттузо зол!
Надо увольнять! Иначе будут нарушены традиции, а это плохо.
21:36
Нефан1
Вот тут я полностью с Федуном согласен. Зачем увольнять Карреру зимой? Если еще полтора месяца осени впереди??? Сейчас пятое поражение подряд от "Ростова".. ну и? (с)
21:31
tryam
балабол , через месяц уволишь
21:25
Митяй Антибомж
П_о_в_а_р, квитанции и подделать можно. Собственными глазами видел как их в метро продают. Нужны более весомые доказательства, имхо.
21:22
Нефан1
П_о_в_а_р Митяй Антибомж П_о_в_а_р Lars Berger Бред у нас начался с приходом Федуна... -------------------------- Разве? При Черевченко благоденствие было? ********** Бугага )) Вот ты и вывел сам себя на чистую воду. Ты не настоящий спартаковец. Убирайся! ------------------------------------ Я самый настоящий из всех спартаковцев. Вот ты верил в мае в чемпионство Спартака в чемпионате 2016-2017? А я верил. У меня и квитанция есть... \\\\\\\ Простите (без обид, но тут не сдержусь): а это на каком сленге справка из ПНД ныне "квитанцией" зовется?:)))
21:19
П_о_в_а_р
Митяй Антибомж П_о_в_а_р Lars Berger Бред у нас начался с приходом Федуна... -------------------------- Разве? При Черевченко благоденствие было? ********** Бугага )) Вот ты и вывел сам себя на чистую воду. Ты не настоящий спартаковец. Убирайся! --------------------- И вообще они все на одно лицо Черевченки, Червиченки и Ольги Юрьевны.
21:11
П_о_в_а_р
Митяй Антибомж П_о_в_а_р Lars Berger Бред у нас начался с приходом Федуна... -------------------------- Разве? При Черевченко благоденствие было? ********** Бугага )) Вот ты и вывел сам себя на чистую воду. Ты не настоящий спартаковец. Убирайся! ------------------------------------ Я самый настоящий из всех спартаковцев. Вот ты верил в мае в чемпионство Спартака в чемпионате 2016-2017? А я верил. У меня и квитанция есть...
21:11
Митяй Антибомж
П_о_в_а_р Lars Berger Бред у нас начался с приходом Федуна... -------------------------- Разве? При Черевченко благоденствие было? ********** Бугага )) Вот ты и вывел сам себя на чистую воду. Ты не настоящий спартаковец. Убирайся!
21:03
П_о_в_а_р
Lars Berger ------ Бгг.)) При Червиченко, канеш. З.Ы. По Фрейду.)
20:58
П_о_в_а_р
Lars Berger Бред у нас начался с приходом Федуна... -------------------------- Разве? При Черевченко благоденствие было?
20:55
Lars Berger
Бред у нас начался с приходом Федуна... Только не нужно про стадион рассказывать - сразу зубы начинают болеть. Икнется еще нам, болельщикам, этот стадион...
20:47
П_о_в_а_р
Эта клевета... и заговор.
20:45
Производственник
Своей писаниной щелкоперы напрочь отталкивают болельщиков от команды,ну может еще молодняк,который читать не умеет хрюкает и повизгивает
20:41
Жорик Вартанов
igorvasilevich_____________ ты дурак или притворяешься? настоящие болельщики болеют за свой клуб как бы он не играл, иначе все бы болели за Барсу и Реал, ну вам это знакомо, в 90-ые вы все за Спартак болели)
20:40
igorvasilevich
Ладно понимаю почему в СССР за Спартак болели почти все диссиденты и деятели культуры и создали ореол народной команды, а сейчас от Спартака осталось только название.
20:30
igorvasilevich
Достали уже писать про антинародную команду.
20:28
andreichf
Валера о-о-ооооооооооооооо
20:28
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
не ври. а то скоро сам в суд ответчиком пойдешь за вранье на счет отставки)).
20:21
Platinum1991
Если это ОБЫКНОВЕННАЯ утка, тогда Спартаку надо ПОДАВАТЬ В СУД НА LIFE.RU ЗА КЛЕВЕТУ! Однозначно! Пусть платят миллионные штрафы и публикуют опровержение! Пора призвать КЛЕВЕТНИКОВ к ОТВЕТУ!!! Двумя руками ЗА!
20:20
SPFAN
Может Бердыев воду мутит?
20:18
kot Begemot
Это Алень!!!
20:12