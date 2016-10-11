20:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Федун: "Я недоволен Каррерой? Это полный бред!"

Владелец "Спартака" Леонид ФЕДУН. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Владелец "Спартака" Леонид ФЕДУН. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
0
0
0
24
 
Массимо КАРРЕРА.Почему "Спартак" не уволит Карреру

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию, которая сегодня появилась в СМИ – о том, что клуб зимой может расстаться с главным тренером команды Массимо Каррерой. Напомним, сегодня интернет-издание life.ru опубликовало информацию о том, что Федун намерен зимой уволить Карреру, заменив его на российского специалиста.

– Что скажете об этой информации?

– Это полный бред. Кто-то специально распускает слухи перед нашим матчем с "Ростовом". (Сергей ЕГОРОВ)

 

 

У Карреры – кредит доверия в "Спартаке" //
Андрей Федун: "Спартак" может подать в суд на life.ru за клевету"

0
0
0
24
Материалы сюжета: "Спартак" - Каррера вместо Аленичева и Бердыева
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (24)
Войти, чтобы оставить комментарий

П_о_в_а_р

Гаттузо зол! Надо увольнять! Иначе будут нарушены традиции, а это плохо. --------------------------- Наши традиции чемпионские.

21:40

П_о_в_а_р

Нефан1 П_о_в_а_р Митяй Антибомж П_о_в_а_р Lars Berger Бред у нас начался с приходом Федуна... -------------------------- Разве? При Черевченко благоденствие было? ********** Бугага )) Вот ты и вывел сам себя на чистую воду. Ты не настоящий спартаковец. Убирайся! ------------------------------------ Я самый настоящий из всех спартаковцев. Вот ты верил в мае в чемпионство Спартака в чемпионате 2016-2017? А я верил. У меня и квитанция есть... \\\\\\\ Простите (без обид, но тут не сдержусь): а это на каком сленге справка из ПНД ныне "квитанцией" зовется?:))) ------------------------------------ В конце чемпионата утрётся всё руководство ПНД, а мы с Митрием скажем вам (злопыхателям оглашенным) "Бугагашеньки"

21:40

П_о_в_а_р

Митяй Антибомж П_о_в_а_р, квитанции и подделать можно. Собственными глазами видел как их в метро продают. Нужны более весомые доказательства, имхо. -------------------------------------------- 500 рублёв уже в мае месяце поставлены на чемпионство красно-белое. А ты меня так то... думаешь я смеха ради конебомжей по всем ... ну не по всем, по половине... спартаковским веткам гоняю? Это в прошлом годе я тупо за Дмитрия анатолича переживал, а сейчас сугубо меркантильный интерес (что будет посерьёзней переживаний за Дмитрия Анатолича). Каррера фперёд, ОУКБ!!!

21:38

Гаттузо зол!

Надо увольнять! Иначе будут нарушены традиции, а это плохо.

21:36

Нефан1

Вот тут я полностью с Федуном согласен. Зачем увольнять Карреру зимой? Если еще полтора месяца осени впереди??? Сейчас пятое поражение подряд от "Ростова".. ну и? (с)

21:31

tryam

балабол , через месяц уволишь

21:25

Митяй Антибомж

П_о_в_а_р, квитанции и подделать можно. Собственными глазами видел как их в метро продают. Нужны более весомые доказательства, имхо.

21:22

Нефан1

П_о_в_а_р Митяй Антибомж П_о_в_а_р Lars Berger Бред у нас начался с приходом Федуна... -------------------------- Разве? При Черевченко благоденствие было? ********** Бугага )) Вот ты и вывел сам себя на чистую воду. Ты не настоящий спартаковец. Убирайся! ------------------------------------ Я самый настоящий из всех спартаковцев. Вот ты верил в мае в чемпионство Спартака в чемпионате 2016-2017? А я верил. У меня и квитанция есть... \\\\\\\ Простите (без обид, но тут не сдержусь): а это на каком сленге справка из ПНД ныне "квитанцией" зовется?:)))

21:19

П_о_в_а_р

Митяй Антибомж П_о_в_а_р Lars Berger Бред у нас начался с приходом Федуна... -------------------------- Разве? При Черевченко благоденствие было? ********** Бугага )) Вот ты и вывел сам себя на чистую воду. Ты не настоящий спартаковец. Убирайся! --------------------- И вообще они все на одно лицо Черевченки, Червиченки и Ольги Юрьевны.

21:11

П_о_в_а_р

Митяй Антибомж П_о_в_а_р Lars Berger Бред у нас начался с приходом Федуна... -------------------------- Разве? При Черевченко благоденствие было? ********** Бугага )) Вот ты и вывел сам себя на чистую воду. Ты не настоящий спартаковец. Убирайся! ------------------------------------ Я самый настоящий из всех спартаковцев. Вот ты верил в мае в чемпионство Спартака в чемпионате 2016-2017? А я верил. У меня и квитанция есть...

21:11

Митяй Антибомж

П_о_в_а_р Lars Berger Бред у нас начался с приходом Федуна... -------------------------- Разве? При Черевченко благоденствие было? ********** Бугага )) Вот ты и вывел сам себя на чистую воду. Ты не настоящий спартаковец. Убирайся!

21:03

П_о_в_а_р

Lars Berger ------ Бгг.)) При Червиченко, канеш. З.Ы. По Фрейду.)

20:58

П_о_в_а_р

Lars Berger Бред у нас начался с приходом Федуна... -------------------------- Разве? При Черевченко благоденствие было?

20:55

Lars Berger

Бред у нас начался с приходом Федуна... Только не нужно про стадион рассказывать - сразу зубы начинают болеть. Икнется еще нам, болельщикам, этот стадион...

20:47

П_о_в_а_р

Эта клевета... и заговор.

20:45

Производственник

Своей писаниной щелкоперы напрочь отталкивают болельщиков от команды,ну может еще молодняк,который читать не умеет хрюкает и повизгивает

20:41

Жорик Вартанов

igorvasilevich_____________ ты дурак или притворяешься? настоящие болельщики болеют за свой клуб как бы он не играл, иначе все бы болели за Барсу и Реал, ну вам это знакомо, в 90-ые вы все за Спартак болели)

20:40

igorvasilevich

Ладно понимаю почему в СССР за Спартак болели почти все диссиденты и деятели культуры и создали ореол народной команды, а сейчас от Спартака осталось только название.

20:30

igorvasilevich

Достали уже писать про антинародную команду.

20:28

andreichf

Валера о-о-ооооооооооооооо

20:28

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

не ври. а то скоро сам в суд ответчиком пойдешь за вранье на счет отставки)).

20:21

Platinum1991

Если это ОБЫКНОВЕННАЯ утка, тогда Спартаку надо ПОДАВАТЬ В СУД НА LIFE.RU ЗА КЛЕВЕТУ! Однозначно! Пусть платят миллионные штрафы и публикуют опровержение! Пора призвать КЛЕВЕТНИКОВ к ОТВЕТУ!!! Двумя руками ЗА!

20:20

SPFAN

Может Бердыев воду мутит?

20:18

kot Begemot

Это Алень!!!

20:12

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ