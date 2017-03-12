Леонид Федун: "Я не смотрю "Зенит"

Владелец "Спартака" Леонид Федун перед игрой 19-го тура чемпионата России против "Анжи" заявил, что не смотрит игры "Зенита". Сегодня питерцы уступили в Перми "Амкару" со счетом 0:1, вместе с тем красно-белые имеют возможность увеличить отрыв от сине-бело-голубых и ЦСКА - перед началом встречи лидера премьер-лиги с махачкалинцами он составлял 5 очков.

"Улучшилось ли мое настроение? Я не смотрю "Зенит", – цитирует "Р-Спорт" Федуна.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"