Леонид Федун: "Я не смотрю "Зенит"

Владелец "Спартака" Леонид Федун перед игрой 19-го тура чемпионата России против "Анжи" заявил, что не смотрит игры "Зенита". Сегодня питерцы уступили в Перми "Амкару" со счетом 0:1, вместе с тем красно-белые имеют возможность увеличить отрыв от сине-бело-голубых и ЦСКА - перед началом встречи лидера премьер-лиги с махачкалинцами он составлял 5 очков.
"Улучшилось ли мое настроение? Я не смотрю "Зенит", – цитирует "Р-Спорт" Федуна.
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Повлияли ли решения арбитра Евгения Турбина на исход матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит"?
Русский Я
Правильно, готовьтесь что вас ЦСКА поставит на место!!!
17:51
ravilius777
как ребенок
17:09
shpasic
дык никто не смотрит! но при этом все знают, что судья ошибок не допускал))
16:44
Ботаникум
Кстати, я ТОЖЕ!!!
16:40