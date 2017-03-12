16:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Федун: "Я не смотрю "Зенит"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун перед игрой 19-го тура чемпионата России против "Анжи" заявил, что не смотрит игры "Зенита". Сегодня питерцы уступили в Перми "Амкару" со счетом 0:1, вместе с тем красно-белые имеют возможность увеличить отрыв от сине-бело-голубых и ЦСКА - перед началом встречи лидера премьер-лиги с махачкалинцами он составлял 5 очков.

"Улучшилось ли мое настроение? Я не смотрю "Зенит", – цитирует "Р-Спорт" Федуна.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"

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http://rsport.ru/football/20170312/1117555281.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Русский Я

Правильно, готовьтесь что вас ЦСКА поставит на место!!!

17:51

ravilius777

как ребенок

17:09

shpasic

дык никто не смотрит! но при этом все знают, что судья ошибок не допускал))

16:44

Ботаникум

Кстати, я ТОЖЕ!!!

16:40

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