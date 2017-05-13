Леонид Федун выпил самогон в эфире "Вечернего Урганта"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в эфире передачи "Вечерний Ургант" выпил самогон.

Ведущий поставил три рюмки и предложил выпить самогон, с которым капитан красно-белых Денис Глушаков приезжал на празднование чемпионства к стадиону "Открытие Арена". Федун ответил, что "это пьется из тары", после чего сделал глоток из трехлитровой банки, выкрикнув "Спартак" - чемпион!"

Вслед за ним выпили и ведущий Иван Ургант. А Глушаков отказался, признавшись, что ему неловко.

Напомним, "Спартак" стал чемпионом впервые с 2001 года. Победу в турнире красно-белые оформили в минувшее воскресенье, когда "Зенит" не смог на своем поле победить "Терек" и уступил гостям со счетом 0:1.