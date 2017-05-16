Леонид Федун: "Выиграть Лигу чемпионов "Спартаку" нереально, но до полуфинала дойти можно"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "RT" отметил, что клуб в нынешних условиях способен дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Руководитель добавил, что на его плечах гигантская ответственность.
– Кем сложнее быть, вице-президентом "Лукойла" или главой "Спартака"?
– Конечно, в "Спартаке" работать сложнее. "Лукойл" – отлаженная машина, частью которой я являюсь. При этом прекрасно знаю, в чем заключаются мои функции. А быть президентом "Спартака" – это гигантская ответственность. Тут ты являешься публичной фигурой, человеком, которого любят и ненавидят одновременно. Причем, любовь и ненависть постоянно сменяют друг друга. Я прекрасно понимаю, что в следующем сезоне после каждого поражения "Спартака" будет появляться большое количество людей, негативно относящихся ко мне. К этому нужно относиться философски. В одной книге о футбольном менеджменте прочел: представьте, если бы корпорация проводила собрание акционеров каждую неделю.
– Вы мечтали сделать "Спартак" чемпионом. Это произошло. Чего хотите теперь?
– Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который "Спартак" в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы.
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https://russian.rt.com/sport/article/390051-fedun-spartak-chempion-futbol
maslo
Полуфинал -это четыре команды. Кого Спартак хочет подвинуть, считаем? Барселона, Бавария,Реал, Челси,.Ювентус, Монако, ПСЖ, Атлетико, Манчестер Сити , Ливерпуль, Боруссия Д и т.д.
12:17
ny neru
Фемистоклюс а вы местный "ботаник" или учитель русского языка? Петр 1 был то же малограмотным, но у него хватило ума сбежать из Москвы и построить новую столицу.
12:16
rusfed 2.0
Бгг
12:16
Фемистоклюс
Buryi Ростов уже показал свиньям Лигу Чемпионов===== А мы-то думали, что в Ростове живут не свиньи, а ростовчане...
12:14
ny neru
Зенит в последнем своём участии в ЛЧ выиграл группу.
12:14
shpasic
Федун уже знает, что в следующем сезоне у Спартака будет поражение каждую неделю?
12:13
Фемистоклюс
serzheo Чего- чего?))) Корона на голову надовила и мозг вытек?))) Хоть в ЛЕ бы вышли из группы, уже успех будет.============= И это пишет представитель культурной столицы?) "НадОвила"?))) Тебе "ГОзпром" "надОвил" на голову!
12:13
Свинству Бой!
И тут Арнольдыча понесло! Его понять можно- эйфория от шампионства захлестнула. Но 1/2 ЛЧ невозможна ни при каких обстоятельствах. Даже при фантастических, что-то вроде Хоттабыча, когда все фавориты снимутся с ЛЧ по причине кори. Максимум, что реально с таким составом, зацепиться за третье место в группе и попасть в плов ЛЕ.
12:03
tonipi
там главные слова Федуна не о предстоящем еврокубковом сезоне, а, цитата, "У «Спартака» есть реальные спонсоры, а не назначенные теми или иными руководителями." )))
12:01
Cheremis57
serzheo Чего- чего?))) Корона на голову надовила и мозг вытек?))) Хоть в ЛЕ бы вышли из группы, уже успех будет. 11:42 ===== serzheo, согласен с тобой, что выход с 3-го места в ЛЕ - будет максимум для "Спартака"! Но и в это верится с трудом, ибо в Европе будут судить судьи не из России!!
11:59
nn61
Повезло, что первую корзину им подарил своими очками в предыдущих розыгрышах Зенит и маленько другие. Но уровень Спартака таков, что и в 2-й и 3-й корзине сидит для них "космос". Так что борьба с командой из 4-й корзины за проход в УЕФА- их предельный уровень. ЦСКА в последние годы его не проходил, пожелаю мясу его как- то одолеть. Ну а "ДО ПОЛУФИНАЛА ДОЙТИ МОЖНО"- это что то малодостижимое и для команд из первой двадцатки команд Европы, исключая избранных.
11:57
Лекс
с учетом первой корзины, при изрядной доли везения, можно попасть в евро весну, причем скорее в ЛЕ, ну при сильном везении, со 2 места выйти (хотя не , это уже не везение а чудо), какой полуфинал? выиграть чемпионат России при слабых Зените и ЦСКА и говорить о полуфинале? что он там курит?
11:56
shpasic
согласен с Федуном, нужно только пару позиций усилить - ну, там, вернуть Граната, подтянуть Давыдова к основе - тогда из группы ЛЧ точно выйдут с первого места, а это уже гарантированный четвертьфинал, т.к. в 1/8 будет наверняка слабый соперник. ну, за полуфинал, конечно, придётся немного посражаться, но уровень конкуренции и борьбы в РФПЛ несравнимо выше, чем в ЛЧ. а вот в полуфинале, конечно, несладко придётся, всё-таки Газпром - спонсор ЛЧ, будет снова кабинетные заговоры устраивать и купленных Эверебе с Чакыром назначать на матчи нашего флагмана.
11:56
marksan
RusSuck_ _____ И кто тогда слыша о Реале и Барсе? Динамо тоже была в финале тогдашнего турнира! К тому же - Сезон был отмечен возвращением английских клубов после пятилетней дисквалификации, вызванной Эйзельской трагедией, однако «Ливерпуль», дисквалифицированный на 6 лет, не попал в этот розыгрыш в качестве чемпиона Англии. Кстати, классный полуфинал был - Спартак-Марсель- 2:5!!!
11:50
Buryi
Ростов уже показал свиньям Лигу Чемпионов
11:48
marksan
Бредун! Вспомни прошлый год и Кипр!
11:45
marksan
Бредун! Вспомни Кипр!
11:44
Vlаdimir
Если из группы выйдут будет уже достижение, хотя и в это верится с большим трудом.
11:44
serzheo
Чего- чего?))) Корона на голову надовила и мозг вытек?))) Хоть в ЛЕ бы вышли из группы, уже успех будет.
11:42
RusSuck
Спартак уже был в полуфинале, причём без бабла и легионеров.)) Так что не вижу ничего невозможного, это для Спартака уже пройденный этап.)
11:34
Бомжей_в
С полуфиналом погорячился, конечно, Леонид Арнольдович, но уж выступить в ЛЧ хуже бомжей и конюшни будет очень непросто)
11:34
wedes
Вообще-то у Спартака первая корзина, так что шанс есть.
11:32
vaysman
головокружение от успехов
11:27
ny neru
сольют как всегда еврокубки
11:21
человек за футбол
при очень большой доле везения можно набрать 2-3 очка и с третьего места попасть в лигу европы...неужели этот человек настолько глуп если несет такую ахинею...как голову вскружил ему чемпионат россии...ничего первый же матч лиги чемпионов все расставит по своим местам.
11:19
avlaq
Значит вылетят сразу.
11:19
mikeV
При ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ большой доле везения можно дойти до 1/8.
11:12