Леонид Федун: "Выиграть Лигу чемпионов "Спартаку" нереально, но до полуфинала дойти можно"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "RT" отметил, что клуб в нынешних условиях способен дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Руководитель добавил, что на его плечах гигантская ответственность.

– Кем сложнее быть, вице-президентом "Лукойла" или главой "Спартака"?

– Конечно, в "Спартаке" работать сложнее. "Лукойл" – отлаженная машина, частью которой я являюсь. При этом прекрасно знаю, в чем заключаются мои функции. А быть президентом "Спартака" – это гигантская ответственность. Тут ты являешься публичной фигурой, человеком, которого любят и ненавидят одновременно. Причем, любовь и ненависть постоянно сменяют друг друга. Я прекрасно понимаю, что в следующем сезоне после каждого поражения "Спартака" будет появляться большое количество людей, негативно относящихся ко мне. К этому нужно относиться философски. В одной книге о футбольном менеджменте прочел: представьте, если бы корпорация проводила собрание акционеров каждую неделю.

– Вы мечтали сделать "Спартак" чемпионом. Это произошло. Чего хотите теперь?

– Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который "Спартак" в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы.