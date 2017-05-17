Леонид Федун: "Все сегодня ждут победы "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун перед домашним матчем 29-го тура премьер-лиги против "Терека" подчеркнул, что сегодня все ждут от красно-белых победы. После игры "Спартаку" будет вручен чемпионский Кубок.

- Все ждут сегодня победы, чтобы не испортить впечатление от мероприятия, - сказал Федун. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //

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