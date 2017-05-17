Леонид Федун: "Все сегодня ждут победы "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун перед домашним матчем 29-го тура премьер-лиги против "Терека" подчеркнул, что сегодня все ждут от красно-белых победы. После игры "Спартаку" будет вручен чемпионский Кубок.
- Все ждут сегодня победы, чтобы не испортить впечатление от мероприятия, - сказал Федун. (Сергей АСТАХОВ)
Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //
Золотой день "Спартака". Все о матче новых чемпионов России с "Тереком". LIVE!
Федун приехал #СпартакЧемпион #Спартак pic.twitter.com/Mr4aAKHPwG– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 17 мая 2017 г.