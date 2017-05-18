Леонид Федун: "Во Франции правильная модель. Пытаемся прийти к этому"

Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС отметил, что клуб пытается растить молодых талантливых игроков, как это делают во Франции. Однако, по словам руководителя, пока красно-белые в начале пути.

– Может ли "Спартак" развиваться так, как это делает один из самых успешных клубов этого года в Европе - "Монако"?

– Во Франции очень много талантливых молодых игроков, на порядок больше, чем в России. У них правильная модель – они растят своих игроков и потом продают за бешеные деньги. Мы потихоньку пытаемся прийти к этому. Для этого, к примеру, был создан "Спартак-2".

– Идея пригласить молодых африканских игроков в "Спартак-2" принадлежала вам?

– Да. Все пробуют, почему бы и нам не попробовать. Не скажу, что пока это успешно, но им нужно время. Года два-три должно пройти. В целом, я доволен, как работает "Спартак-2". Некоторые молодые игроки близки к тому, чтобы заиграть в основном составе – Артем Тимофеев, Денис Давыдов, для которого следующий сезон станет определяющим. Кое-какие плоды у нас уже есть, но это только начало пути.

– Собираетесь ли открывать филиалы клубной академии в других городах?

– Да, у нас есть такие планы. В частности, мы хотим открыть наш филиал в Западной Сибири в городе Когалым, который будет региональным центром. У нас даже есть программа по Китаю, но о ее реализации пока говорить рано.