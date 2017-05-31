Леонид Федун: "Видеоповторы убивают футбол"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что поменял свое мнение по поводу видеоповторов. По его словам, это убивает футбол.
– Я поменял мнение. В чем меня раздражает хоккей и почему я бросил смотреть его? Забили гол, трибуны орут, а они уехали совещаться. Через три минуты: нет или да, и показывают на центр, – отметил Федун в эфире программы "Все на футбол". – И где пять минут восторга где?
Сейчас фиксация гола, потом будет фиксация нарушения правил в штрафной, фиксация офсайда, которые будут делаться мгновенно. Судья – раз и свистнул. Это нормально. А любые повторы – было или не было, совещания в комнате по телефону – все это убивает футбол.
Первое большое интервью после чемпионства владелец "Спартака" дал "СЭ"
Flamenco
Скоро халяве конец и это правильно!!!
01:02
alex13b
Думал, Федун что-то понял в футболе, но нет..вылазит в нем то 10%, то пусть тупят арбитры.
00:50
ЛокоМотив
неправильных судейских решений,повлиявших на ход матча бывает очень мало,и право на 1просмотр командой в 1м тайме + еще 1 во втором,если команда была права ничего и никого не убьет,а наоборот разгрузит судей и сделает футбол самой честной игрой
00:33
ЛокоМотив
а обман 6ти миллиардов телезрителей что с ними делает? ПРЕВРАЩАЕТ В ЛОХОВ
00:18
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
педерачу с ним не смотрел. вопрос к смотрящим: он укуренный был? я угадал? вся нарезка в сэксе его высказываний говорит о том, что или человек под чем-то или просто сварщик комментирует с апломбом балет...
00:14