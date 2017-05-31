Леонид Федун: "Видеоповторы убивают футбол"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что поменял свое мнение по поводу видеоповторов. По его словам, это убивает футбол.

– Я поменял мнение. В чем меня раздражает хоккей и почему я бросил смотреть его? Забили гол, трибуны орут, а они уехали совещаться. Через три минуты: нет или да, и показывают на центр, – отметил Федун в эфире программы "Все на футбол". – И где пять минут восторга где?

Сейчас фиксация гола, потом будет фиксация нарушения правил в штрафной, фиксация офсайда, которые будут делаться мгновенно. Судья – раз и свистнул. Это нормально. А любые повторы – было или не было, совещания в комнате по телефону – все это убивает футбол.

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