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Леонид Федун: "Видеоповторы убивают футбол"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что поменял свое мнение по поводу видеоповторов. По его словам, это убивает футбол.

– Я поменял мнение. В чем меня раздражает хоккей и почему я бросил смотреть его? Забили гол, трибуны орут, а они уехали совещаться. Через три минуты: нет или да, и показывают на центр, – отметил Федун в эфире программы "Все на футбол". – И где пять минут восторга где?

Сейчас фиксация гола, потом будет фиксация нарушения правил в штрафной, фиксация офсайда, которые будут делаться мгновенно. Судья – раз и свистнул. Это нормально. А любые повторы – было или не было, совещания в комнате по телефону – все это убивает футбол.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Flamenco

Скоро халяве конец и это правильно!!!

01:02

alex13b

Думал, Федун что-то понял в футболе, но нет..вылазит в нем то 10%, то пусть тупят арбитры.

00:50

ЛокоМотив

неправильных судейских решений,повлиявших на ход матча бывает очень мало,и право на 1просмотр командой в 1м тайме + еще 1 во втором,если команда была права ничего и никого не убьет,а наоборот разгрузит судей и сделает футбол самой честной игрой

00:33

ЛокоМотив

а обман 6ти миллиардов телезрителей что с ними делает? ПРЕВРАЩАЕТ В ЛОХОВ

00:18

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

педерачу с ним не смотрел. вопрос к смотрящим: он укуренный был? я угадал? вся нарезка в сэксе его высказываний говорит о том, что или человек под чем-то или просто сварщик комментирует с апломбом балет...

00:14