Леонид Федун: "В 2009 году "Спартак" был достоин чемпионства"

Владелец "Спартак" Леонид Федун в эксклюзивном интервью "СЭ" заявил, что не бросил бы красно-белых, не добившись чемпионства. Также руководитель рассказал о самом сложном моменте во главе клуба.

– Хотя бы раз возникала мысль бросить все и забыть?

– Знаете, мысли могут быть всякие, но, не добившись победы, я бы ничего не бросил. Считаю себя мужчиной и я не первый год в бизнесе, так что, зная свой характер, буду карабкаться до конца.

– Какой момент в качестве владельца "Спартака" стал для вас самым сложным?

– Очень обидно получилось в 2009 году. Та команда была достойна первого места, но ушел Быстров (в августе хавбек вернулся в "Зенит". – Прим. "СЭ") и мы потеряли шесть очков в абсолютно выигрышных встречах. Это произошло необъективно – и потому воспринималось очень тяжело. Казалось бы, вот оно, чемпионство, почти в руках, но… (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)