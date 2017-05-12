Леонид Федун: "Узнал о Каррере, когда вел переговоры с Конте"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" признался, что несколько лет назад команду мог возглавить Антонио Конте. Также он отметил, что изначально рассматривал Массимо Карреру в качестве потенциально главного тренера красно-белых.

– В какой именно момент вы поняли – все, ставка на Карреру?

– Давайте немного приоткрою закулисье – как возникла его кандидатура, потому что иногда слышится "случайность", "чертик из табакерки" и так далее… Несколько лет назад я вел достаточно плотные переговоры с Антонио Конте – и он был готов возглавить "Спартак". Обсуждался штаб, и звучала фамилия "Каррера". Когда стало понятно, что тренерская команда Аленичева не справляется, приняли решение начать ее усиливать. Так появились Пилипчук и тот же Каррера в качестве специалиста по обороне.

Как бизнесмен, который никогда не смотрит вперед только на один шаг, понимал, что в случае чего Массимо теоретически способен выстрелить. Знал, что он очень амбициозен, прошел великолепную школу рядом с одним из лучших тренеров мира. В общем, это изначально был один из вариантов. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)