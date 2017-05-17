Леонид Федун: "У "Спартака" не получилось организовать проезд на чемпионском автобусе"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что футболисты московской команды получат золотые медали за победу в чемпионате России-2016/17 в середине июня. Красно-белые стали чемпионами России в 10-й раз и впервые с 2001 года.

– Да, у нас не получилось организовать проезд на чемпионском автобусе, но это не неприятный момент, – приводит ТАСС слова Федуна. – Мы перенесли торжество на середину июня, его деталей я пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто. Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков – там и произойдет торжественное вручение медалей.

Добавим, что Кубок за победу в чемпионате России будет вручен "Спартаку" после домашнего матча с "Тереком". После окончания игры болельщикам красно– белых будет открыт доступ на поле, чтобы они смогли отпраздновать победу вместе с командой.

Матч 29-го тура чемпионата России "Спартак" – "Терек" пройдет сегодня, 17 мая, начало – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию встречи.