Леонид Федун: "Такая убедительная победа над ЦСКА очень приятна"

Владелец "Спартака" Леонид Федун коротко прокомментировал "СЭ" победу в матче 12-го тура премьер-лиги во встрече с ЦСКА (3:1). Красно-белые набрали 28 очков, сохранив за собой первое место.
– Такая победа очень приятна, – сказал Федун по телефону. – Победа убедительная. (Сергей ЕГОРОВ)
Отметим, что после игры Федун отправился в раздевалку команды, чтобы лично поздравить футболистов с победой. Перед матчем Федун в ответ на вопрос болельщика сказал, что в этом году "Спартак" не станет чемпионом, но попытается взять титул в следующем.
зелененький
Эх леня стадион то маленький построил теперь покупай Лужники
22:31
andrey62
Николаев судит все матчи Срамтака до конца сезона ....
22:22
П_о_в_а_р
С Победой, Леонид Арнольдыч!
22:18
refes
Леня, а как же судейство? ))) Теперь все в порядке - поработали? ))) Дождетесь вы снова Кипра...
22:14
Халзан
федун! гони деньги на трансферы зимой! Или опять пойдешь на поклон к бердыю и сей бердый обдерет тебя как липку)) Скупой дважды платит!!!
22:01
BABOOIN
веселее Арнольдычу будет после потери очков в следующем туре
21:59
SportXpressNick
Очень приятно, что Зе положил два отличных голешника. Леонид Арнольдыч, как этот парень играет - это восторг!
21:19
DAVI SVININU!
Лузер за чирикал!
21:15