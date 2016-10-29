21:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Федун:
"Такая победа над ЦСКА очень приятна"

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Сегодня. Москва. Тушино. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. 76-я минута. ЗЕ ЛУИШ отправляет победный мяч в ворота Игоря АКИНФЕЕВА.Страстно-белые! "Спартак" выиграл дерби у ЦСКА

Владелец "Спартака" Леонид Федун коротко прокомментировал "СЭ" победу в матче 12-го тура премьер-лиги во встрече с ЦСКА (3:1). Красно-белые набрали 28 очков, сохранив за собой первое место.

– Такая победа очень приятна, – сказал Федун по телефону. – Победа убедительная. (Сергей ЕГОРОВ)

Отметим, что после игры Федун отправился в раздевалку команды, чтобы лично поздравить футболистов с победой. Перед матчем Федун в ответ на вопрос болельщика сказал, что в этом году "Спартак" не станет чемпионом, но попытается взять титул в следующем.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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