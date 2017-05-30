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Леонид Федун: "Спартак" праздновал чемпионство больше 13 дней"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун в эфире программы "Все на футбол" рассказал, что красно-белые праздновали чемпионство 13 дней. Руководитель добавил, что получил множество поздравлений.

– Мы праздновали больше 13 дней, – сказал Федун. – Не устал ли от поздравления? К хорошему привыкаешь быстро.

Первое большое интервью после чемпионства владелец "Спартака" дал "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Supostat

Еще вручать медали будут, наверняка концерт будет, поздравления, это не финиш)

23:19

Bibigon2000

........надо повторить через год----------------------------------------а что праздновать то будете? годовщину? и так каждый год,5,10,15 ,50 лет с последних медалей...

23:11

Karerra

отлично отпраздновали.... надо повторить через год

23:06

rob3906

И правильно! Когда ещё придётся...

22:50

g2ta

надо было хоть 16 дней, три дня не дотянули! скромненько как то!

22:41