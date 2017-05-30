Леонид Федун: "Спартак" праздновал чемпионство больше 13 дней"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в эфире программы "Все на футбол" рассказал, что красно-белые праздновали чемпионство 13 дней. Руководитель добавил, что получил множество поздравлений.

– Мы праздновали больше 13 дней, – сказал Федун. – Не устал ли от поздравления? К хорошему привыкаешь быстро.

Первое большое интервью после чемпионства владелец "Спартака" дал "СЭ"