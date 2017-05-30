Леонид Федун: "Спартак" праздновал чемпионство больше 13 дней"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в эфире программы "Все на футбол" рассказал, что красно-белые праздновали чемпионство 13 дней. Руководитель добавил, что получил множество поздравлений.
– Мы праздновали больше 13 дней, – сказал Федун. – Не устал ли от поздравления? К хорошему привыкаешь быстро.
Первое большое интервью после чемпионства владелец "Спартака" дал "СЭ"
Supostat
Еще вручать медали будут, наверняка концерт будет, поздравления, это не финиш)
23:19
Bibigon2000
........надо повторить через год----------------------------------------а что праздновать то будете? годовщину? и так каждый год,5,10,15 ,50 лет с последних медалей...
23:11
Karerra
отлично отпраздновали.... надо повторить через год
23:06
rob3906
И правильно! Когда ещё придётся...
22:50
g2ta
надо было хоть 16 дней, три дня не дотянули! скромненько как то!
22:41